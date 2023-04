Vaya declaraciones las que acaba de hacer Fernando Ortíz, director técnico del Club América, pues dijo que el juego ante Cruz Azul no lo considera como un clásico.

En conferencia de prensa este viernes, el Tano Ortiz fue cuestionado sobre la rivalidad entre Club América y Cruz Azul, una de las más fuertes del futbol mexicano.

La respuesta sorprendió a propios y extraños, pues el DT de las Águilas hizo menos a Cruz Azul al no considerarlo uno de sus mayores rivales, como sí lo son Chivas y Pumas.

“Particularmente, no es faltar el respeto a nadie, no (no es clásico). Yo creo que clásicos son Pumas y Chivas, pero no es faltarle al respeto a Cruz Azul”, dijo.

