Martínez fue señalado por Edna Quintanilla por haber ejercido violencia en contra de ella durante la relación sentimental que sostuvieron



México.- Fernando Daniel Martínez, quien fuera medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, fue señalado en redes sociales por Edna Quintanilla, quien afirmó haber sufrido violencia de género durante la relación sentimental que sostuvo con él.

De acuerdo con lo expuesto por Edna en Instagram, la presunta violencia perpetrada por el también integrante del Ejército mexicano fue escalando: de sicológica a física , incluyendo amenazas de muerte.

“Las agresiones pasaron de ser verbales a físicas. La primera vez que me violentó físicamente fue cuando pasamos un fin de semana en Toluca… tuvimos una discusión abordo de un carro y él me jaló del pelo. Además, me amenazó de muerte. Literalmente me dijo: ‘quieres que te mate, perra’”.

Edna Quintanilla

Pero ahí no paró todo, ya que en el video difundido en Instagram, Edna revela que el atleta la golpeaba continuamente “con el puño cerrado” , lo que le dejó varias marcas en el cuerpo, mismas que mostró como evidencia del maltrato.

Movimiento feminista la inspiró



Edna Quintanilla señala que la violencia que Fernando Martínez ejerció no paró, sino que se fue incrementando con el paso del tiempo, al grado de que en los últimos meses de la relación, es decir, en septiembre del 2019 , el medallista le aplicó una “llave” que por poco le hace perder el conocimiento.

Asimismo, el Sargento segundo, adscrito a la Secretaria del Educación Física y Deporte, amenazó con asesinar a la familia de Quintanilla, tal como dijo ésta en dicho clip. De igual modo, dio a conocer que ninguna institución, incluido el Ejercito, ni abogados privados, la han querido apoyar bajo el argumento de que “denunciar no sirve de nada en estos casos”.

Cabe señalar que en el post de Instagram que contiene el video, Edna afirmó que las movilizaciones ocurridas el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer , le dieron el valor y la fuerza para hacer la denuncia pública, la cual espera, comentó, que sirva de ejemplo a otras que como ella se encuentren en una situación similar.

Finalmente, Edna Quintanilla lanzó una de las consignas más insignes del movimiento feminista que está en las calles y redes exigiendo un alto a la violencia machista, y la cual es: “Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”.