Club Chivas tiene nuevo director técnico y es nada más y nada menos que Fernando Gago, quien ha llegado en medio de polémica al equipo.

Y es que el exfutbolista y ahora director técnico del Club Chivas, Fernando Gago protagonizó un escándalo fuera de las canchas, pues engañó a su esposa con su mejor amiga.

Todo ocurrió en 2021, cuando Fernando Gago estaba casado con la tenista Gisela Dulko, pero se hizo un escándalo cuando se supo que quien era la mejor amiga de Gisela, Verónica Lafitte tenía un romance secreto con el estratega.

Incluso, se dice que la ex esposa de Gago sorprendió a su mejor amiga en su propia casa con el ex futbolista, lo más sorprendente es que ahí mismo vivía él y Gisela junto con sus 3 hijos, por lo que las críticas no se hicieron esperar.

Por su parte Verónica Lafitte fue ayudada por la tenista Gisela Dulko en un emprendimiento, que era una academia de baile.

Lafitte también estaba casada con un odontólogo prestigioso y la realidad es que el escándalo destruyó el matrimonio de Fernando Gago y el de ella.

Fernando Gago y su nueva esposa

Tiempo después del escándalo, Fernando Gago anunció que iba a contraer matrimonio con Verónica Lafitte a pesar de las críticas.

Fue en junio de 2022 cuando ambos oficializaron su el compromiso pero al anunciarlo dejaron un controversial mensaje en redes sociales, por lo que fueron aún más criticados.

“Sólo tú y yo conocemos la historia. Porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa. Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria”, escribieron.

Esposa de Fernando Gago filtra su primera foto en Club Chivas

Aunque Club Chivas no ha hecho oficial la llegada de Fernando Gago, la realidad es que su esposa Verónica Lafitte ya lo confirmó.

A través de sus redes sociales publicó una fotografía en la que se ve a nuevo directivo con el escudo del Club Chivas al fondo, y lo acompañó con una frase: " A brillar amor, te amo”, escribió.

Poco tiempo después la borró pero la realidad es que ya todo mundo se enteró y confirmó que Fernando Gago será el nuevo estratega de Club Chivas.

