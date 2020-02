Femexfut pedirá permiso para publicar conversaciones del VAR

Arturo Brizio señaló que el objetivo es tener mayor transparencia, además de que reveló que todo árbitro que se equivoque gravemente será castigado.

El VAR ha causado mucha polémica desde su llegada a la Liga MX, pero ahora podría provocar aún más, pues es posible que las conversaciones que ocurren entre los árbitros sean publicadas.

Así lo reveló Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje , quien reveló que la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) envió una consulta a la International Board para saber si pueden hacer públicas las conversaciones del VAR.

“Hay la posibilidad, en el momento que la International Board lo autorice. Hemos enviado una consulta más al BOARD, por parte de la Secretaría General de la FMF, para que nos diga si se puede hacer” Arturo Brizio. Presidente de la Comisión de Arbitraje

El VAR es público en algunas ligas de Europa, entre ellas España, donde la temporada pasada se publicó un audio que causó mucha polémica en los medios de comunicación; sin embargo, esto no preocupa a Brizio, pues asegura que la Comisión de Arbitraje no tiene nada que esconder.

"No hay nada oculto en la comunicación, hay un montón de presión y gritos y sombrerazos, porque la adrenalina está a tope. La comisión de arbitraje no tiene nada que esconder”

⚽️: Arturo Brizio declaró que se envió una petición a International Board para que se autorice hacer públicas las conversaciones entre árbitros y personal del VAR en los juegos de la Liga Mx. pic.twitter.com/gv5Qsi7PdT — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) February 12, 2020

Árbitros serán castigados

Tras la polémica que ocurrió con César Ramos, quien fue castigado sin pitar cuatro jornadas tras hacer un mal uso del VAR en la final del Apertura 2019, Arturo Brizio señaló que todo árbitro que se equivoque "de forma grave" será acreedor a un castigo.

"Hay dos razones para que un árbitro no arbitre, una que no quepa en la jornada o que su categoría aún no sea lo que buscamos, la otra es que la última actuación no sea tan buena como para repetir y es cuando está sancionado”

Entre las "equivocaciones graves" se encuentran que el árbitro decida no atender al VAR o se equivoque al expulsar a un jugador incorrecto, como pasó hace poco en un partido de Copa MX entre Santos y Pumas.