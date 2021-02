Félix Torres, jugador de Santos Laguna, señaló presuntos comentarios racistas en el duelo del jueves ante el Atlético San Luis.

Félix Torres, defensa de Santos Laguna, aseguró ser víctima de racismo durante el encuentro que su equipo disputó ante el Atlético San Luis en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, correspondiente a la Jornada 6 del Guard1anes 2021 de la Liga MX.

Primero fueron sus compañeros, destacando a Matheus Doria , y hasta el presidente del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri , los que se pronunciaron en contra del racismo, mientras que después fue el mismo Félix Torres quien denunció lo sucedido.

"Lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando, me siento afectado y muy triste. Mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así; ellos saben la persona que soy y el dolor que estoy sintiendo ahora mismo"

Félix Torres. Jugador Santos Laguna

Matheus Dória denunció actos de racismo hacía su compañero Félix Torres durante el San Luis-Santos.



Esto se tiene que investigar sí o sí.pic.twitter.com/ACfXACXCF5 — renacova 🪧 (@renacova) — renacova 🪧 (@renacova) February 19, 2021

¿Qué le dijeron a Félix Torres, el jugador de Santos que recibió supuestos comentarios racistas?

Todo ocurrió en la recta final del encuentro entre Atlético San Luis y Santos Laguna, partido que terminó 1-0 a favor de los potosinos, cuando Félix Torres tuvo un incidente con uno de los recoge pelotas que provocó que las bancas se vaciaran.

En la trifulca fue cuando Torres habría recibido el comentario "negro feo" por parte de un elemento del cuadro local, aunque no existe, por el momento, algún video que así lo demuestre.

⚽️: Esta es una de las escenas más cercanas de la bronca en la banca del Atlético San Luis en el juego frente a Santos Laguna, tras el empujón de Félix Torres al recogebalones, la cual grabó Juan Carlos Zamora, quien está a nivel de cancha en la transmisión de televisión en EEUU. pic.twitter.com/jwXnTtlh3T — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) February 19, 2021

Félix Torres estaba llorando en el vestidor

Minutos después de que Félix Torres se fuera del campo expulsado, Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi (dueño de Santos y Atlas), utilizó su cuenta de Twitter para revelar que el jugador ecuatoriano se encontraba visiblemente afectado en el vestidor.

"No al racismo. Entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable" Alejandro Irarragorri. Presidente Grupo Orlegi

Por su parte, los compañeros de Torres le mostraron su apoyo y decidieron publicar una fotografía en donde aparecen todos los elementos del plantel mostrando su color de piel.

Acá todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades.



Somos #Guerreros, somos humanos y decimos #NoAlRacismo ✋#ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/f43LM7YP19 — Club Santos (@ClubSantos) — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

Liga MX investigará caso Félix Torres

Mikel Arriola , presidente de la Liga MX, se manifestó al respecto en sus redes sociales, asegurando que se comenzará una investigación para esclarecer lo sucedido en el caso de Félix Torres, al tiempo que lanzó un mensaje de no al racismo en el futbol mexicano.

"Ante hechos reportados, reitero que cualquier tipo de discriminación NO se tolerará en la

Liga MX. Una vez que concluya investigación se establecerán las sanciones correspondientes para evitar se repitan lamentables expresiones" Mikel Arriola. Presidente Liga MX

Posteriormente, la Liga MX emitió un comunicado en el que dio a conocer que turnaría el caso a la Comisión Disciplinaria, asegurando que, en caso de que se encuentre culpables a los responsables se les sancionará conforme al reglamento.

#Comunicado



La #LIGABBVAMX turna a la Comisión Disciplinaria de la @FMF los hechos ocurridos en el partido Atlético de San Luis vs. Santos Laguna.



➡️https://t.co/GsUOOakZSq pic.twitter.com/6Cum2uWfPY — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 19, 2021

Árbitro no reportó comentario racista, sí agresión de Félix Torres

En redes circula un video en donde se puede observar cómo Félix Torres agrede al recoge pelotas por no pasarle el balón, lo que provocó la pelea en la recta final del encuentro entre Santos Laguna y Atlético San Luis.

Dicha agresión fue reportada en la cédula arbitral, no así el comentario racista del que supuestamente Félix Torres fue víctima.