Cruz Azul anda en un estado de forma increíble, sin embargo en esta ocasión vamos a ver porqué los aficionados de La Máquina quieren demandar ante Profeco.

Así es, los aficionados de Cruz Azul están muy enojados y demandarán al equipo ante la Profeco por una razón que es entendible.

Pero para contextualizar todo, tenemos que saber que Cruz Azul jugó contra Rayados de Monterrey en la Jornada 2 de la Liga MX.

El partido tuvo lugar en el Estadio BBVA, además terminó, sorpresivamente, en una goleada que dejó muy mal parados a los locales.

Fans de Cruz Azul demandarán al equipo ante la Profeco por una insólita razón

Como ya vimos, Cruz Azul y Rayados de Monterrey jugaron el 13 de julio a las 21:10 hrs en el Estadio BBVA. Este partido solo fue transmitido por VIX Premium, pero ¿qué pasó?

Pues resulta que antes de que Cruz Azul jugara, en la misma transmisión estaba jugando Santos vs Pumas, pero es aquí donde todo se complicó.

El Santos vs Pumas tuvo un retraso en su inicio, lo que significó que VIX Premium tuviera en sus pantallas ese partido y no el del Cruz Azul, que ya había empezado.

Es por eso que los aficionados de Cruz Azul se enojaron porque no podían ver a su equipo, y más cuando pagan por tener ese partido en exclusiva: “Oigan Profeco, ¿esto no es un engaño? ¿No amerita una multa o algo así? ¿Pagamos un servicio para que nos vendan publicidad engañosa? Pago por ver el partido de Cruz Azul y no hay nada, VIX hace fraude.”, publicó un fan en redes sociales.

Oigan @Profeco esto no es un engaño? No amerita una multa o algo así? Pagamos un servicio para que nos vendan publicidad engañosa? Pago por ver el partido de @CruzAzul y no hay nada, @vix hace fraude ptm TUDN



🤬🤬🤬🤬 pic.twitter.com/SSKfQAmBml — 𝐄𝕧𝕒𝕟 ™ 🌐 🐦 (@EvanGranper) July 14, 2024

¿Cómo quedó el Cruz Azul vs Monterrey?

Después de lo que pasó en la transmisión del Cruz Azul vs Monterrey, veamos lo que pasó en la cancha. Algo sorpresivo para todos.

Cruz Azul goleó a Monterrey en el Estadio BBVA 4 a 0. Los Rayados no pudieron meter ni las manos ante los de Martín Anselmi.

Todo empezó cuando Rivero anotó el primer gol para La Máquina al minuto 14, curiosamente esta anotación no se pudo ver en vivo, después comenzó el show de Rotondi, con un doblete puso el 2-0 y el 3-0. Y para cerrar la noche, Sepúlveda completó la goleada.