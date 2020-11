El francés fue increpado por algunos aficionados que le pidieron respetar a Messi, luego de la polémica creada por su entorno familiar.

Antoine Griezmann la sigue pasando mal en el FC Barcelona, no solo porque no ha rendido en el terreno de juego, sino porque también parece estar enemistado con Lionel Messi.

Y es que en los últimos días se ha creado polémica entre él y el argentino por las declaraciones de su ex agente y de su tío, quienes insinuaron que Messi es el que decide, por encima de todos, lo que se hace o no en el club.

Ahora Griezmann sufrió la furia de algunos aficionados del cuadro catalán, pero sobre todo de Messi, ya que a su salida del club le pidieron a gritos que respete al '10' argentino, tal y como se puede escuchar un videos captados por medios españoles.

"A MESSI SE LE RESPETA", los GRITOS dirigidos a GRIEZMANN a la salida de la ciudad deportiva del BARÇA

Griezmann, quien hizo caso omiso a los comentarios no ha caído nada bien en la entidad culé, con la que ha perdido el protagonismo mundial que había ganado con el Atlético de Madrid.

¿Messi explotó por culpa de Griezmann?

La nota del miércoles la dio Lionel Messi al llegar al aeropuerto de Barcelona, donde explotó asegurando que está "cansado de ser un problema para el club".

Y es que desde que se fue con la Selección de Argentina, hubo un par de declaraciones por parte del entorno de Griezmann que no cayeron nada bien en el argentino.

Primero fue Eric Olhats, exagente del francés, quien dijo sobre el sudamericano: "Messi es el régimen del terror, o estás con él o estás contra él", mientras que el tío de Griezmann, Emmanuel Lopes, aseguró: "Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí,... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil".

La relación entre Leo Messi y Antoine Griezmann es muy cordial. De hecho cada vez es más estrecha. Messi ha invitado a Griezmann a su casa varias veces

Los rumores indican a que la relación es meramente profesional entre ambos cracks, pero las palabras del entorno de Griezmann han comenzado a molestar a Messi, un escenario que afecta también al club.