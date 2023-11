Un fan mexicano fue golpeado en la batalla campal que protagonizó la barra de Fluminense en la playa de Copacabana el pasado jueves 2 de noviembre en contra de los aficionados de Boca Juniors.

El ataque de barristas de Fluminense a aficionados de Boca Juniors afectó a un grupo que se encontraban en el lugar de los hechos, entre los cuales destacó un mexicano.

El aficionado mexicano quien portaba su camiseta de Boca Juniors relató lo que vivió, donde sufrió golpes, junto a su esposa y sus hijos que lo acompañaban.

Aficionado mexicano fue golpeado y robado por la barra de Fluminense

La final de la Copa Libertadores ha desatado actos violentos, pues el pasado jueves 2 de noviembre, la barra de Fluminense protagonizó una pelea campal en contra de aficionados de Boca Juniors, donde un mexicano fue golpeado y robado.

Este aficionado mexicano a través de un video compartido por la cadena televisa TyCSports, relató lo que vivió durante la batalla campal protagonizada por la barra de Fluminense, donde resaltó que fue severamente golpeado y robado junto a su familia.

“Paso que estamos de lo más bien, eran como las 5:30 de la tarde y de repente empezaron a grita, volteo y veo a mi señora y siento una patada en la cara, cuando volteo veo a un tipo encima de mi señora, le robó la bolsa.

Me quise safar pero vino otro tipo y me dio una patada en la espalda y me tumbó, me fui de boca, lo que me preocupaba era que mi esposa y mis hijos estuvieran bien” relató el aficionado mexicano.

Por otra bolsa señaló que la bolsa que les robaron, tenían documentos, tarjetas de crédito y medicamentos que tomaba su esposa.

"ME PEGARON EN LA ESPALDA, ME PEGARON EN LA CARA, PERO LA LESIÓN MÁS FUERTE ES EN EL CORAZÓN"



Pepe es mexicano, sigue a Boca a todos lados y fue agredido por la barra de Fluminense en las playas de Copacabana. pic.twitter.com/esgOUm1kxG — TyC Sports (@TyCSports) November 2, 2023

Presidente de Boca Juniors y de Fluminense piden respeto y no a la violencia

Tras lo hechos sucitados en la playa Copacabana, el presidente de Boca Juniors como de Fluminense salieron a dar un mensaje, donde pidieron respeto y no a la violencia. Además indicaron que la Final de la Copa Libertadores se jugará con público, después de que se había planteado jugar a puerta cerrada.

“Decir que vamos a jugar con público, que no va haber ningún problema. Pedirle a la gente porfavor, que respete al contrincante, esto no es una guerra, esto es un partido de futbol. Algunos violentos quieren cambiar la historia de vida” señaló el Presi Xeneize.

Disfrutemos de la Final de la CONMEBOL @Libertadores con respeto y sin violencia.



Vamos desfrutar da Final da CONMEBOL @LibertadoresBR com respeito e sem violência. pic.twitter.com/OqwM8WtySF — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 3, 2023

