La playera del Club Chivas llegó a manos santas pues recientemente una aficionada se hizo viral tras regalarle al Papa Francisco un jersey del equipo rojiblanco personalizada con su nombre.

El Papa Francisco asistió al Vaticano donde una fan del Club Chivas de la Liga MX le entregó una caja con el logo del equipo en la cual tenía una sorpresa muy especial y su reacción se hizo viral en redes sociales.

Este momento fue muy agradable para el Papa Francisco ya que siempre se ha considerado un gran aficionado del futbol, por lo que la periodista Fer de Luna aprovechó para pedirle una bendición y regalarle algo de su equipo favorito.

El video circuló en redes sociales y todos los seguidores de las Chivas se emocionaron con este épico encuentro pues de inmediato comenzaron a soñar con ganar el título gracias a la bendición del Papa Francisco.

¿Cómo reaccionó el Papa Francisco tras recibir una playeras de las Chivas?

La periodista, Fer de Luna, sorprendió al Papa Francisco y le regaló una playera del Club Chivas con su nombre en el Vaticano y el video de su reacción se hizo viral en redes sociales.

“Santo Padre, el Niño Dios llegó a mi casa para usted con muchos regalos. Ahora, como sé que le gusta el fútbol, le estoy dando la playera del mejor equipo de México para usted”, le dijo Fer de Luna al Papa Francisco, quien también recibió una botella de vino, dulces mexicanos y cartas.

“En ningún momento nos comentaron la posibilidad de estar cerca de él, pero nunca perdimos la fe. Y aunque todo parecía imposible, y esa mañana las cosas no estaban saliendo como en algún momento lo pensamos, ¡se logró!”, escribió Fer de Luna en su publicación del video.

El Papa Francisco recibió muy contento sus regalos y se llevó la playera del Rebaño Sagrado. Cabe mencionar que el Papa Francisco es aficionado del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de la Primera División de Argentina.

Fan recibe bullying por regalarle playera de las Chivas al Papa Francisco

Fer de Luna se hizo viral en redes sociales tras regalarle una playera del Club Chivas al Papa Francisco y expuso que recibió muchos comentarios negativos en redes sociales, especialmente de los americanistas.

“Me puse a leer los comentarios, fue un error, mi papá me ayudó a ignorarlos. Te enganchas. De hecho, mi madre se puso triste por cómo había gente haciendo comentarios tan feos”, platicó Fer de Luna.

“La carrilla y el bullying se aguanta, creo que en el mismo chat, los atlistas y los americanistas me echan hate. No me importa, pero ya comentarios de gente castrosa, con eso me quedó. Yo solo me quedo con el proceso en darle la playera al Papa, porque nosotros nos sacrificamos en que se diera esta situación”, agregó la aficionada de las Chivas.