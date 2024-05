La Máquina ha tenido guardametas históricos entre sus filas: Miguel Marín, Óscar Pérez, Jesús Corona. Sin embargo, no todos tuvieron éxito y algunos hasta perdieron muy pronto la titularidad, víctimas de su bajo nivel o por dinero, según reveló este exportero de Cruz Azul.

Más allá de lo deportivo, el futbol no deja de ser un negocio; hay inversiones que no se pueden descuidar, no importa que esto afecte a terceros, como en el caso de este exportero de Cruz Azul, quien reveló que perdió la titularidad por dinero.

La lucha por el arco celeste ha existido desde hace años. Óscar Pérez perdió la titularidad tras 15 años en la institución; Jesús Corona lo hizo luego de 14 años. En medio de estos dos guardametas históricos aparece el nombre de uno que no corrió con la misma suerte.

Hablamos de Yosgart Gutiérrez, portero que perdió dos finales consecutivas con Cruz Azul y que fue relegado al banquillo con la llegada de Jesús Corona.

¿Qué dijo Yosgart Gutiérrez sobre Cruz Azul?

Yosgart Gutiérrez reveló el motivo por el que perdió la titularidad en Cruz Azul: dinero. De acuerdo al guardameta mexicano, Enrique Meza le quitó el lugar en el once porque la directiva invirtió mucho dinero en Jesús Corona.

Luego de dos torneos como portero titular, la directiva de Cruz Azul sumó a sus filas a Jesús Corona, quien de inmediato tomó el lugar de Yosgart Gutiérrez.

“El Profe Meza me dijo que me tenía que quitar porque la directiva había pagado mucho dinero por Chuy Corona y él no podía estar en la banca”, reveló Yosgart Gutiérrez en entrevista para Esto.

¿Cómo fue el paso de Yosgart Gutiérrez por Cruz Azul?

Yosgart Gutiérrez obtuvo la confianza, que buscó por años, con Sergio Markarián. El entrenador uruguayo mandó a la banca a Óscar Pérez y le dio la responsabilidad del arco de Cruz Azul al sinaloense.

Con Yosgart Gutiérrez en la portería de Cruz Azul, la Máquina regresó a una final de Liga (Clausura 2008) tras nueve años sin jugar la serie por el título, pero el calvario no terminó, pues perdieron ante Santos Laguna.

Un semestre después volvieron a jugar la final de Liga MX, pero una vez más la gloria se les escapó. En la ronda de penaltis un balón rebotó en la espalda de Yosgart y los Diablos del Toluca se quedaron con el título.

En su palmarés con Cruz Azul, Gutiérrez sumó una Copa MX en 2013. Mismo año en el que se despidió del club capitalino para reforzar al Atlante.