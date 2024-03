Un exjugador que tuvo un paso mediocre por Pumas en la afamada Liga MX se encuentra en serios problemas luego de ser acusado de presuntamente violar a una mujer en grupo, pues la víctima acusa al portero uruguayo y a otros tres personajes.

La situación en el futbol de la Primera División de Argentina sufre de un episodio traumático y escabroso luego de que una joven de 24 años denunció que fue víctima de una violación grupal por parte de 4 jugadores del Vélez del país sudamericano, incluido un exjugador de la Liga MX.

La supuesta víctima de abuso sexual puso la denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual l de Tucumán, luego de que la mujer mencionará que el pasado 3 de marzo la ultrajaran los jugadores del Vélez.

La situación de la supuesta violación grupal en el que acusan a un exjugador de la Liga MX habría ocurrido luego de que el Vélez disputara un encuentro en la octava fecha de la Copa de la Liga de Argentina ante el Atlético Tucumán, según mencionó la víctima.

El exjugador de la Liga MX acusado de violación grupal no ha emitido algún comunicado respondiendo a la acusación

El exjugador de la Liga MX que está acusado de una violación grupal por parte de una joven de 24 años no ha emitido ningún comunicado a pesar de que también se le acusa de ser el autor intelectual del acto.

La joven denunció que recibió una invitación por parte del exjugador de la Liga MX vía redes sociales en el que la invitó a su hotel, a la cual decidió asistir, pero al llegar al “cuarto 407 del Hilton” se encontró con 4 jugadores que bebían cervezas.

“Comencé a platicar con ellos, a beber cerveza y Fernet, pero después de unos tragos me sentí mareada, por lo que decidí recostarme en la cama, fue ahí cuando me atacaron en grupo y me violaron”, aseguró la supuesta víctima de Sebastián Sosa, exjugador de la Liga MX.

Sebastián Sosa se encuentra jugando para el Vélez de Argentina, equipo que no ha emitido algún comunicado al respecto hasta el momento, pero se espera que en las próximas horas se emita un juicio en contra del exjugador de la Liga MX.

¿Quiénes son los jugadores acusados de una violación grupal?

La joven que supuestamente fue víctima de 4 jugadores del Vélez de Argentina detalló en la denuncia que las personas que la ultrajaron son: Brain Cufre, Abiel Osorio, Jose Florentin y Sebastián Sosa, exjugador de la Liga MX.

La mujer detalló en la denuncia que luego de haber sido violada en grupo, pudo recobrar la conciencia a las 5 de la mañana, por lo que decidió pedir un Uber para llegar a su domicilio y posteriormente interponer la denuncia correspondiente.