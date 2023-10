Se ha reportando y exhibido que vendedores de cervezas en un Estadio de la Liga MX han estado probando y manoseado los vasos justo antes de sacarlos a la venta para los aficionados y eso hizo que la gente se enojara bastante.

Este video circulado fue en el Estadio Alfonso Lastras del Atlético San Luis pues en el juego contra Necaxa de la jornada 13 se ve como vendedores de cervezas están haciendo mal su trabajo pues le estaban metiendo sus manos a los vasos.

Además no solo estaban metiendole las manos, sino también que estaban chupando los vasos con todo y la cerveza antes de venderla y esto provocó que muchos aficionados explotaran en redes sociales.

🤢EXHIBEN A VENDEDORES DE CERVEZA EN EL LASTRAS QUE MANOSEAN Y CHUPAN DE LOS BOTES DE LOS CLIENTES🤮



A través de redes sociales, usuarios denunciaron a vendedores de cerveza en el estadio Alfonso Lastras que metían las manos y probaban del mismo bote de los consumidores.

No es la primera vez que los vendedores de cervezas hacen algo similar en la Liga MX

Este acto de los vendedores de cerveza en los estadios de la Liga MX que lo hacen mal no es la primera vez que pasa, pues ya ha sucedio que no sirvan correctamente o que ensucien los vasos entre otras cosas.

La última vez que se vio a un vendedor de cervezas que hiciera mal su trabajo fue en el Estadio de los Tigres pues al momento de despacharla, vació la mitad y al resto le puso agua para cortarla y venderla al mismo precio de una completa.

Esto fue viral en redes sociales pues los aficionados criticaron a los vendedores del Estadio Universitario porque el producto más vendido del futbol estaba siendo manipulado solo para ganar más dinero sin importar la reacción de la gente.

Los Estadios de la Liga MX podrían dejar de vender cervezas

La venta de cervezas en los Estadios de la Liga MX siempre ha sido un éxito pero muchos aficonados se descontrolan por el consumo en exceso y es por eso que quieren dejar de venderla en los partidos para evitar más violencia.

El gobierno busca prohibir la venta de cerveza en los Estadios y todo con la finalidad de reducir los altos índices de alcoholismo en México y sobre todo evitar más violencia dentro de los recintos durante un partido de Liga MX.

Hasta la fecha no se ha puesto en acción esta regla de no vender más cervezas en los Estadios del futbol mexicano pues no se ha llegado a un acuerdo entre la gente de la Liga MX y el gobierno ya que es un tema muy delicado para los aficionados.

