En más de una ocasión han trascendido noticias sobre corrupción en la Liga MX, rumores y versiones que no se han fundamentado o que han perdido fuerza mediática con el paso del tiempo. Sin embargo, existe o al menos así lo ve un ex DT de Cruz Azul.

Las contundentes declaraciones corrieron a cargo de Sergio Bueno, entrenador mexicano con pasado en Cruz Azul y quien actualmente es dueño y dirige a Caimanes de Colima de la Liga Premier, tercera división del futbol mexicano.

¿Qué dijo Sergio Bueno, ex DT de Cruz Azul, sobre la corrupción en la Liga MX?

“Si te vas a hurgar, a explorar de fondo, seguramente encontrarás evidencias de situaciones de esa naturaleza”, señaló Sergio Bueno sobre los casos de corrupción en la Liga MX, en entrevista con Medio Tiempo.

El entrenador aseguró que aunque no le consta, sí ha sido testigo de cómo los padres de jugadores o los propios futbolistas buscan hacerse camino en el futbol con base en dinero.

“Me he percatado que jugadores o papás (de los jugadores) creen que es el camino (dar dinero). Eso es propio de la cultura, que todo se quiere arreglar con lana por delante y no; en nuestro deporte eso ha sido la constante y no tiene porque estar presente”, puntualizó.

“Me resisto a creerlo, porque yo tengo un hijo y dar dinero para que lo tomen en cuenta en un equipo sería vergonzoso”, puntualizó.

Bueno se manifestó en contra de las prácticas de corrupción en la Liga MX, pero señaló que es algo que impera, “es lo que prevalece, pero no es de ahora, ya tiene muchos años y no es sólo en México, eso sucede en las mejores ligas del mundo”, sentenció.

¿Qué fue de Sergio Bueno, ex DT de Cruz Azul?

Luego de su larga trayectoria por la Liga MX, el ex DT de Cruz Azul, Sergio Bueno, siguió su camino fuera del máximo circuito.

En su trayectoria por los banquillos, Bueno dirigió a Celaya, Santos Laguna, Jaguares, Atlas, Atlante, Monarcas Morelia, Club León, Tiburones Rojos, Necaxa, Puebla, Querétaro, Chiapas y Cruz Azul.

Bueno continuó ligado a las canchas y debutó con un nuevo rol. En 2020, fundó el equipo Caimanes del Colima FC, del cual es dueño y director técnico.