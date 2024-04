Un ex del América, fue sorprendido siendo ‘chapulín’ con la esposa de uno de sus compañeros, buscando una relación afectiva. Se trata de la pareja de Ignacio Rodríguez, defensor central de 20 años de edad.

El joven futbolista, informó acerca de la situación, por lo que el ex del América fue relegado a la Tercera División y se espera que le sea rescindido su contrato, todo por ser ‘chapulín’.

El involucrado es el exfutbolista de las Águilas y de los Gallos del Querétaro, Miguel Samudio, 37 años de edad y actual jugador del Liverpool de Uruguay.

Samudio tuvo un paso destacado por el cuadro de Coapa, con quienes logró coronarse en dos ocasiones como Campeón de la Concachampions (2015 y 2016)

¿Cuál es la postura del Club con Miguel Samudio?

La decisión de separar a Miguel Samudio, ex del América del primer equipo y que no vaya a formar parte de la Primera División fue del técnico del Liverpool, Miguel Alfaro.

“La decisión de que Miguel Samudio ya no forme parte del plantel es 100% mía y está respaldada por la institución. Él tendrá que resolver su situación contractual con el club.

No voy a dar más detalles porque se trata de un tema personal y no me corresponde a mí comentarlo”, declaró el estratega a DSports.

Samudio se encuentra entrenando por separado, además de que tendrá que negociar su situación contractual, ya que se le paga por adelantado.

⚽️ Emiliano Alfaro sobre la situación de Miguel Samudio:



🎙️ "Es un tema particular y personal. La decisión la tomo yo 100%, acompañada por el club y apoyada por el presidente".



📹 @DSportsUY.pic.twitter.com/2Ck8UH9MZ6 — BUYSAN (@Buysan) April 20, 2024

Miguel Samudio antes y después de la Liga MX

Miguel Samudio jugó en la Liga Mx con la playera del América entre el 2014 y el 2017, alzó dos títulos y fue titular la mayor parte del tiempo.

También jugó con la indumentaria del Querétaro, de quienes se despidió en el 2019 y no logró ningún campeonato.

Posteriormente, el veterano paraguayo pasó por cuatro clubes distintos de su país de origen y hoy milita en Uruguay.