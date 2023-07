La Liga Mexicana de Beisbol se ve involucrada en un escándalo gigantesco con el dueño de uno de los equipos, mismo que fue ligado a un caso de trata y extorsión.

El dueño de Mariachis de Guadalajara, Rafael ‘Fayo’ Tejeda, ha sido señalado este viernes 21 de julio como presunto responsable del delito de trata y extorsión en la Liga Mexicana de Beisbol.

De acuerdo con información de Proceso, Rafael Tejeda ha explotado laboralmente a un grupo de animación dominicano, que llegó a México a base de engaños y a los que se les adeuda cerca de un millón de pesos.

La dueña de la empresa Da Republik Dance Crew, Larybel Olivero, acudirá al ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez Gil, para tomar acciones legales en México contra Tejeda.

Hasta el momento, ni la LMB, ni el propio Rafael se han pronunciado sobre el tema, aunque se espera que con el avance de las investigaciones, alguna de las dos partes declare al respecto.

Rafael Tejeda, Bruno Marioni y Carlos Valenzuela durante un partido de Mariachis de Guadalajara. (Captura de Pantalla / Instagram)

Liga Mexicana de Beisbol: ¿Cómo empezó el supuesto engaño del dueño de Mariachis de Guadalajara a la empresa dominicana que lo acusa de trata y extorsión?

La Liga Mexicana de Beisbol enfrenta un grave problema a raíz de que Rafael ‘Fayo’ Tejeda, dueño de Mariachis de Guadalajara, fuese acusado de trata y extorsión por una empresa dominicana de bailarines.

Según relató para Proceso Larybel Olivero, dueña de Da Republik Dance Crew, todo comenzó cuando Tejeda se acercó a ella para contratarla como parte del entretenimiento de la Serie del Caribe en 2021, torneo que se celebró en República Dominicana.

Tras terminar sus servicios en dicha competencia, ‘Fayo’ no pagó lo que habían acordado debido a que “no podían” hacer transferencias de dinero tan grandes a cuentas en el extranjero.

Sin embargo, le propuso a Olivero trabajar en Mariachis para la temporada 2022 y así liquidar su deuda en el país. Larybel aceptó y envió a 11 de sus trabajadores a Guadalajara, sin saber lo que estaría por ocurrir.

Da Republik Dance Crew. (Captura de Pantalla / Instagram)

Dueño de Mariachis de Guadalajara se deslindo de sus responsabilidades con empresa dominicana

Rafael ‘Fayo’ Tejeda, dueño de los Mariachis de Guadalajara de la Liga Mexicana de Beisbol, se deslindo de las responsabilidades que tenía con la empresa dominicana, Da Republik Dance Crew, aprovechándose de su situación migratoria en México.

Cuando Tejeda pidió a la Embajada del país 11 visas de turista para que los trabajadores llegasen a Guadalajara, escribió en los documentos que aunque los Mariachis se harían cargo de varios de sus gastos, “ no cobrarían ningún sueldo ”.

Larybel Oliveros explicó que el trámite debía hacerse así, aunque detrás existiera un acuerdo para que si hubiese un pago de por medio por sus servicios, mismo que no se dio tras año y medio en territorio mexicano .

A principios de Junio de este año, Oliveros confrontó a Tejeda en una llamada telefónica que grabó, después de las injusticias que cometió en contra de las y los bailarines que estuvieron en la Perla Tapatía, a lo que este contesto:

“Solamente te quiero recordar que no sé de qué deuda me estás hablando porque ustedes estuvieron aquí de ilegales y nosotros tenemos un documento que dice que yo no tengo que pagarles nada”, sentenció Rafael.

