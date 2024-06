La Copa América 2024 ya empezó, y como era de esperarse, la Selección de Argentina derrotó al combinado de Canadá en el partido inaugural de la competencia.

El partido inaugural de la Copa América 2024 dejó mucho que desear, pues aunque la Selección de Canadá puso en apuros a Argentina, no pudieron concretar sus jugadas y terminaron por perder el encuentro.

Además, la ceremonia de inauguración no estuvo a la altura de los grandes eventos deportivos, ya que por momentos se cortó la transmisión oficial que venía desde el estadio.

Sin embargo, esto no impidió que las redes sociales se llenaran de memes que nos sacaron varias carcajadas en el inicio del torneo continental entre equipos de la Conmebol y de la Concacaf.

Los mejores memes de la inauguración de la Copa América 2024

Con el partido entre la Selección de Argentina y la Selección de Canadá, oficialmente dio inició la Copa América 2024, uno de los grandes eventos deportivos de este verano.

Aunque el juego quedó a deber, los memes salvaron la inauguración de la Copa América 2024, pues no hicieron pasar un divertido momento y nos sacaron unas buenas carcajadas.

Nos quedamos con ganas de ver al Ferxxo en la inauguración de la Copa América.

esperé todo el hijueputa día para ver a feid en la inauguración de la copa america y solo cantó una canción y se dañó la transmisión pic.twitter.com/hymNIqQF08 — B L A D (@Blad_Perez) June 20, 2024

Yo digo que Peso Pluma hubiera puesto más ambiente.

*feid cantando en la copa america:



-yo en el sillón de mi casa:

pic.twitter.com/ogHbYv94YT — ᴊᴏɴᴀ (@jonafonseca_) June 20, 2024

Así midieron el nivel de los equipos de la Concacaf y de la Conmebol que jugarán la Copa América 2024.

Otra vez nos volvimos a ilusionar; lo bueno que soy de Argentina.

Yo antes del partido: la verdad que no me motiva mucho esta Copa América



Yo en el gol de Julián: pic.twitter.com/uYh2gdtu5Z — Fede (@fedepiri_) June 21, 2024

Cuando te das cuenta que tienes una vida aparte del futbol.

Hombres cuando nos damos cuenta que en la vida tenemos más responsabilidades que mirar la Eurocopa y la Copa America pic.twitter.com/vuFmpVarVr — Joaconel. (@Joaconel) June 20, 2024

Es que Feid me entiende, se inspiró en mi historia para hacer esa canción.

Messi en el Vestuario mientras Feid canta Luna. pic.twitter.com/PFa7SvPu4c — Felipe (@Felipe_g06) June 20, 2024

No me busquen, no me llamen, que estaré viendo futbol todo el día.

empiezan los días con Eurocopa de tarde y Copa América de noche, no me hablen, soy este

pic.twitter.com/x0NhP5IS1L — nicoo (@nicodauson_) June 20, 2024

¿Dónde ver los partidos de la Copa América 2024?

La Copa América 2024 es uno de los grandes eventos deportivos de este verano, junto a la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos París 2024, por lo que nadie se quiere perder los partidos.

Todos los partidos de la Copa América 2024 se podrán ver a través de ViX Premium y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, mientras que algunos partidos se transmitirán por Canal 5 y TV Azteca 7.