El equipo suizo despidió a 9 futbolistas que no accedieron a bajar sus sueldos para ayudar al club ante la crisis económica generada por el Covid-19

El equipo suizo FC Sion tomó la polémica decisión de despedir a nueve jugadores del primer equipo que se negaron a una reducción de salarios ante la falta de ingresos que tiene el club a causa de la pandemia del coronavirus, una medida que ha provocado "indignación" en en el Sindicato de Jugadores Suizo (SAFP).

Como otros equipos alrededor del mundo, el FC Sion se ha quedado sin ingresos tras la suspensión parcial de la liga suiza a causa del Covid-19, por lo que una medida para intentar evitar una crisis económica es rebajar los sueldos de sus jugadores.

De acuerdo a información de ESPN, el equipo suizo explicó en un correo a Reuters que los jugadores despedidos se habían negado a trabajar a tiempo parcial. Por otra parte, el líder del sindicato de jugadores, Lucien Valloni , señaló que el comportamiento del club simplemente no es aceptable.

"Si aparece una crisis, debe cuidar a sus empleados y no ponerles una pistola en la cabeza y decirles que tienen 24 horas para decidir sobre una reducción (salarial) o no, y luego si dicen que no, que tienen derecho, son despedidos. Eso es realmente indignante" Lucien Valloni. Presidente ASFP

El equipo suizo FC Sion ha despedido a nueve jugadores del primer equipo después de que se negaron a recortar los salarios debido al brote de coronavirus, y el jefe del sindicato de jugadores suizo (SAFP) calificó la decisión del club de "indignante". #garradeportiva ⚽️ pic.twitter.com/NCwd9gHDvP — garradeportivatudn (@garradeportiva1) March 29, 2020

Valloni consideró que la reducción salarial era todavía una decisión prematura, pues el sindicato se encontraba trabajando con los jugadores, quienes estaban dispuestos a llegar a un acuerdo que beneficiara a todos.

FC Sion, ¿el Veracruz de la Liga suiza?

El presidente del FC Sion, Christian Constantin , dio su versión de los hechos y aseguró que tomó la decisión de despedir a nueve futbolistas ya que "no tiene sentido mantener a jugadores que no quieren hacer un esfuerzo".

"Les dije que su salario (reducido) es prácticamente el salario de dos o tres enfermeras que trabajan duro para salvar vidas hoy" Christian Constantin. Presidente FC Sion

Constantin y el FC Sion tienen antecedentes un tanto problemáticos tanto en la liga suiza como en la Europa League; de la competencia europea fueron expulsados en 2011 por presentar a un jugador no elegible, mientras que en 2018 no pudo jugar durante un año debido a una deuda por una transferencia con otro club.