Enrique Esqueda ha buscado regresar al futbol mexicano, pero considera que no ha podido debido a un posible veto por parte de Tigres.

Fuertes declaraciones las que hizo Enrique Esqueda en contra del Club Tigres, pues aseguró que precisamente la institución de la UANL lo vetó del futbol mexicano, al que ha querido regresar en los últimos años.

En entrevista con ESPN, Enrique Esqueda aseguró que al irse a jugar al futbol de Europa (Polonia) pensó que se le abriría una puerta en la Liga MX; no obstante, no ha sido así y considera que fue por un veto que le impuso Tigres.

"Después de jugar en Europa pensé que las puertas se abrirán de nuevo, he visto muchos casos de compañeros que van a Europa y simplemente con ese hecho regresan y juegan en México, yo pensé que conmigo iba a ser el mismo caso, yo estuve jugando previa de Europa League, estuve haciendo goles en Polonia y me fue bastante bien y no tuve ninguna oferta en México y estoy seguro que fue por el veto de Tigres" Enrique Esqueda

Tigres tiene mal trato hacia el jugador: Enrique Esqueda

Enrique Esqueda, quien tuvo una disputa contractual con Tigres, aseguró que en el Club de la UANL dan un mal trato a los jugadores, pues no los ven como personas, sino como un producto.

"Ellos tienen malos tratos hacia el jugador, es una realidad que ya no está gran parte de las personas que me trataron muy mal pero es algo en específico, es algo que tiene que ver con los contratos y con lo que le ha pasado a tantos, te desaparecen con la mano en la cintura, no se tientan el corazón porque al final para ellos sólo eres un producto" Enrique Esqueda

Enrique Esqueda Mexsport

La pandemia, un duro golpe para Esqueda

Esqueda también habló sobre cómo ha vivido la pandemia del nuevo coronavirus, sobre todo en la India, país donde jugaba con el East Bengal.

El delantero mexicano reveló que tuvo algunas ofertas que decidió rechazar por miedo a viajar, mientras que después nació su hija y ya no pudo moverse de su residencia actual.