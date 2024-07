Después de mucho tiempo, Endrick fue presentado con el Real Madrid. Fue un evento en el que la joya brasileña no pudo evitar llorar de la emoción.

Y es que Endrick fue contratado por el Real Madrid cuando apenas tenía 16 años, el club merengue lo amarró desde 2022. Sin embargo tenía que permanecer en Brasil.

Fue hasta este 2024, que el club Merengue pudo hacer el cambio y finalizar ese pase que le costó bastante caro para un futbolista tan joven. Al final costó 60 millones de euros, 13 mde más de lo que valía en 2022.

Además la razón por la que no podía llegar al Real Madrid en aquel año, era que la FIFA lo prohíbe. Es decir, no permite los fichajes entre continentes a futbolistas menores de edad.

Endrick no puede evitar llorar en su presentación con el Real Madrid

Ahora que ya tenemos el contexto de todo lo que relaciona a Endrick con el Real Madrid, veamos su presentación, la cual tuvo lugar en el nuevo Santiago Bernabeú.

Endrick no pudo evitar mostrar sus emociones al hablar frente a los miles de aficionados que asistieron en la presentación y esto dijo entre lágrimas: “No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo porque siempre he querido estar acá. Quería jugar en el Real Madrid, era mi sueño y hoy se ha hecho realidad. Se lo agradezco a todos”.

También no dudo en hacer el mítico cántico: “No esperaba todo esto, tanta gente. La afición es una locura. Estoy muy contento porque desde niño siempre he sido un fan del Real Madrid y hoy voy a jugar aquí. Vamos a cantar…1,2,3: ¡Hala Madrid!”

Por esto contrató el Real Madrid a la joya brasileña Endrick a sus 16 años

Como ya vimos, Endrick llegó al Real Madrid después de dos años de su arreglo. La joya brasileña tuvo que cumplir 18 años para cumplir su sueño.

Real Madrid comenzó por apostar al mercado brasileño y vaya que le ha salido bien. Tienen en sus filas a Vinícius Jr, Rodrygo y ahora Endrick.

Este último tiene una proyección muy grande, lo demostró desde muy temprana edad en el Palmeiras. Solamente veamos sus números.

A sus 18 años, tiene 98 partidos en sus piernas, en los que ha anotado 30 goles y dado 4 asistencias. Además de últimamente ser recurrente en la Selección Brasileña mayor.

Además, este joven futbolista puede jugar básicamente en todas las posiciones del frente. Ha participado como delantero centro, extremo por ambas bandas o mediapunta.