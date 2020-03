"A nivel país no se están tomando muchas medidas": Emanuel Aguilera sobre coronavirus

El zaguero de las Águilas se mostró crítico con las medidas que se han tomado en México por el Covid-19, comparándolas con el caso de Argentina.

Las medidas que las autoridades han tomado para combatir el brote del coronavirus en México no han sido del agrado de Emanuel Aguilera, defensa de las Águilas del América, quien señaló que no se están realizando los protocolos como en otros países.

En entrevista con el portal 'Defensa y Pasión', el zaguero argentino señaló que a nivel país no se están tomando las medidas adecuadas y que incluso la prensa no da mucha información al respecto.

"A nivel país no se están tomando muchas medidas, recién ayer ordenaron el cierre de discotecas, centros comerciales, cines y reuniones con más de 50 personas. Acá ya hay más casos que en Argentina. Leemos las noticias de los diarios de acá, mucho no se dice" Emanuel Aguilera. Jugador América

"Aca hay más casos que en Argentina. Leemos las noticias de los diarios de acá y mucho no dicen, la OMS nos declaró en fase 2, veo los noticieros de Argentina y nada que ver cómo manejan el tema, en Mexico a nivel pais no tomaron medidas".



Además criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya alentado a la población a seguir saliendo a las calles en medio de esta crisis sanitaria.

“La OMS nos declaró en Fase 2. Vemos los noticieros de Argentina y nada que ver cómo se maneja el tema. Acá el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) dice que hay que salir, que no paremos la economía"

Aguilera se une a Nico Sánchez

Las declaraciones de Emanuel Aguilera van en el mismo sentido que las hechas por Nicolás Sánchez, defensa de Rayados de Monterrey, quien explotó contra AMLO, incluso llamándolo inconsciente.

“Estamos tomando conciencia, cosa que no hace el presidente de México. Es raro. Yo de política no tengo ni idea, pero por las medidas que se ven en el mundo entero, el mensaje es diferente al resto. No sé si tener miedo o lástima” Nicolás Sánchez. Jugador Rayados

Hasta el momento, en la Liga MX solo hay dos casos registrados de Covid-19. El primero fue Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis, y Enrique Bonilla, presidente del organismo rector del futbol mexicano.

Por su parte, equipos como Puebla y Tigres han realizado pruebas a sus jugadores, resultando hasta el momento negativos.