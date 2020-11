Roban bicicleta a Eleisa Santos, jugadora del Club América

La bicicleta de Elisa Santos fue robada mientras ella realizaba unos trámites bancarios en una plaza cercana al Nido.

México.- Eleisa Santos, jugadora del Club América, sufrió los estragos de la delincuencia al ser víctima de un robo la tarde de este 13 de noviembre.

De acuerdo con lo publicado en Instagram por Eleisa Santos, el robo ocurrió mientras ella se encargaba de realizar unos trámites cercanos en una plaza cercana a las instalaciones de Coapa.

“Tuve que ir al banco para solucionar un tema con unas tarjetas, estuve ahí aproximadamente por una hora y dejé mi bici donde siempre, en la plaza que está frente al club y al salir del banco no la podía ver y pensaba que quizás la había dejado en otro lado. Me acerqué y pensé que podía estar entre las demás bicis, pero no, ya no estaba” Eleisa Santos

Una vez que se dio cuenta de que su bicicleta pudo haber sido objeto de un delito, acudió con los encargados de seguridad a fin de observar la grabación hecha por las cámaras de seguridad cercanas al sitio.

De modo que, gracias a los videos, se percató de que un sujeto de gorra negra y sudadera gris fue el probable responsable del hurto. Asimismo, compartió una foto de la bicicleta en Instagram por si alguien la veía en las calles de la Ciudad de México.

Finalmente, afirmó que esa bicicleta era su único medio del transporte, mismo que le costó mucho comprar: “Yo sentí horrible porque mi bici es mi medio de transporte, era una plegable y no sabe el esfuerzo que hice, los ahorros que tuve que hacer para comprarla, porque obviamente no me alcanza para un coche y yo la compré con mucho esfuerzo y es muy triste que las personas se lleven cosas ajenas”.