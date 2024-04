Un impresionante video demostró cómo era el futbol inglés en la década de los setentas; los jugadores eran de otro nivel y los fans lo alabaron como cine.

En el video se puede ver cómo era ver un partido de Manchester City vs West Ham de los años 1969-1970. El nivel de juego era totalmente diferente al que hoy conocemos.

El futbol es uno de los deportes más antiguos del mundo y ha tenido una gran evolución con el paso del tiempo, sin embargo, nada se compara al futbol inglés en los setentas y este video es prueba de ello.

Así era un partido del Manchester City vs West Ham en los 70´s

No hay nada que se compare con el futbol inglés y prueba de ello es un impresionante video que refleja cómo era en la década de los setentas con un partido del Manchester City vs West Ham.

El marcador de ese partido quedó 5-1, favor West Ham, en los años de 1969-1970, donde el campo no era sintético sino de lodo, los uniformes no tenían patrocinadores, no habían faltas, solo se trataba de jugar y nada más.

El ritmo de juego de los ingleses era superior ya que sus habilidades goleadoras eran insólitas y el contexto en el que se encontraban era muy distinto al de ahora.

Cabe destacar que en esa época, el futbol inglés era más intenso que ahora pues los aficionados y la policía se enfrentaban en riñas muy violentas por el desempleo en el país y otros factores que en la actualidad ya están mas controlados.

😱 El vídeo que ha dejado loco a Paco González



😍 El fútbol de los 70; pasen y vean



🆚 Manchester City - West Ham (1969-70) pic.twitter.com/facKMuEcl5 — Tiempo de Juego (@tjcope) March 31, 2024

Los aficionados prefieren el futbol de antes

Tras ver el impresionante video de cómo era el futbol inglés en la época de los setentas, varios usuarios resaltaron los aspectos negativos que tienen muchos jugadores en la actualidad.

Un ejemplo de ello es que muchos no jugarían en el lodo porque ahora son “mariquitas” o “señoritas”. Incluso mencionaron que Xavi Hernández jugaría con bolsas en los pies para no ensuciarse.

Otros comentaron en el video que ese sí era futbol de verdad no como el de ahora y que los jugadores solo se quejarían del césped o de que se les rompió la uña.

Los fans prefieren el futbol de antes (Tomada de X)

