Henry Martín se proclamó campeón de goleo este Clausura 2023, pero antes de lograrlo, les dio un emotivo discurso a sus compañeros del Club América.

Y es que, Henry Martín venció a Julián Quiñones y a Rogelio Funes Mori en la pelea por el título de goleo y con eso rompió la sequía de 4 años que había en la Liga MX, pues desde entonces no había un campeón mexicano.

Previo a saber que iba a ser campeón de goleo, Henry Martín dio emotivas palabras a sus compañeros pues mencionó que su prioridad no era ganar, sino la unión del equipo.

“Sé que les han pedido que en la medida de lo posible me busquen y a mí no me importa, cabrones. Porque sí o sí ahí arriba están todos ustedes gracias al trabajo que han hecho para que yo pueda empujar y anotar. Así que no, cabrones”, dijo.

Henry Martín previo al partido contra FC Juárez

Henry Martín es un líder indiscutible dentro del Club América, es por eso que previo al partido contra FC Juárez, reiteró la confianza que tenía en cada uno de ellos

“Disfrutemos cada partido porque yo confío en todos ustedes. Confío en la capacidad de cada uno y si tenemos que aplastar y no tenerle piedad al rival, lo vamos a hacer. Ahora vayamos y llevémonos los tres puntos a casa”, agregó.

Henry Martín y su mensaje tras ser campeón de goleo

Después de que se coronó campeón de goleo, Henry Martín compartió una fotografía donde se le ve con un penacho azteca.

Pero además de eso, escribió el siguiente mensaje: “Orgulloso y agradecido de compartir este logro con ustedes. Esto es resultado del gran trabajo de todo el equipo @clubamerica. Gracias a los que siempre han creído en mí y también a los que no, porque me motivan a seguir! Todo lo grande toma tiempo”, se lee en la publicación.

