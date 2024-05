Los Diablos Rojos del México, combinarán la saga de Star Wars con el béisbol. Todo en un jersey edición especial.

El día de Star Wars se celebra el 4 de mayo, por lo que los Diablos Rojos del México se subieron al tren para satisfacer a los fanáticos de estos dos mundos y vaya que no hay ninguna queja.

Esta camisola, tiene el color rojo clásico que caracteriza a la novena, además de un color negro con un dibujo de lo parece ser el villano del Episodio 1 de la Saga, Darth Maul.

Así lanzaron este jersey exclusivo en sus redes sociales: “Star Wars X Diablos Rojos. El jersey colaborativo que llevaremos este MayThe4th en el terreno de juego ¡Únanse al Lado Oscuro, es su destino!”

Star Wars X Diablos Rojos 👹



El jersey colaborativo que llevaremos este #MayThe4th en el terreno de juego 🏟️



¡Únanse al Lado Oscuro, es su destino! 👀🚀 pic.twitter.com/27yFWizbLT — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) May 3, 2024

¿Cuándo juegan los Diablos Rojos?

Los Diablos Rojos, además de invitar a comprar su nueva camisola, también les avisó a sus fanáticos que vayan disfrazados con los personajes de Star Wars para la serie que se aproxima.

Ya que el Estadio Harp Helú tendrá muchas actividades para todos los amantes del béisbol y de Star Wars, entre ellas un show de drones, estaciones de videojuegos, stands de fotos y más.

Todo se verá en la serie que enfrentarán los Diablos Rojos del México el 3, 4 y 5 de mayo contra los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Harp Helú.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo el día de Star Wars? La razón del jersey de los Diablos Rojos

Que el 4 de mayo sea el día de Star Wars, tiene que ver con un juego de palabras que viene del idioma inglés. Y que los Diablos Rojos aprovecharon para sacar su jersey edición especial.

“Que la fuerza esté contigo”, es una frase típica de la saga de Star Wars y que entre Jedi’s se dicen, esa misma oración en inglés se dice: “May the Force be with you”.

Con un poco de ingenio se transformó a “May the 4th be with you”, en español, que el 4 de mayo esté contigo. Aunque por supuesto, tiene más sentido en inglés.