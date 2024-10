Tuvieron que pasar 43 años para que dos de las mejores franquicias de las Grandes Ligas se encuentren en la Serie Mundial. Así es, Yankees y Dodgers se verán las caras en este 2024, pero ya no estará Fernando Valenzuela para comandar a su equipo.

Y es que la última vez que Yankees y Dodgers se enfrentaron en la Serie Mundial, el mexicano, Fernando Valenzuela estaba pitchando en la lomita y lanzó un juego completo.

En la actualidad, el equipo de Los Ángeles parte como favorito, pero se sabe que en estas instancias todo puede pasar, y más teniendo en cuenta el poderío de los de Nueva York.

Además, recordemos que los Bombarderos del Bronx no jugaban el Clásico de Otoño desde 2009, cuando fueron campeones ante los Phillies.

El día que Fernando Valenzuela le ganó a los Yankees un juego de Serie Mundial; lanzó el partido completo

Era el año de 1981, Fernando Valenzuela era un novato en los Dodgers, aún así su entrenador le dio la oportunidad de tirar ante los Astros y no decepcionó pues los blanqueó 2 a 0.

A partir de ahí nació la Fernandomanía, en esa primera temporada con los Dodgers, el mexicano ganó el Cy Young de la Liga Nacional, Bat de Plata, Rookie of the year y fue All Star.

De esa forma llegó a la Serie Mundial para enfrentar a los Yankees, los 2 primeros partidos se los llevaron los de Nueva York. En el Juego 3, Fernando Valenzuela se paró en la lomita y completó las 9 entradas, permitiendo 4 carreras, 9 hits y 2 HR.

Dodgers ganaron aquel juego 5 a 4, y a partir de ahí se enfilaron al campeonato de la Serie Mundial de 1981. Vaya manera de terminar su primer temporada en las Grandes Ligas para Fernando Valenzuela.

Yankees y Dodgers se vuelven a encontrar en la Serie Mundial después de 43 años

De 1981 a 2024 han pasado 43 años, mismo tiempo que los aficionados al Rey de los Deportes querían ver una Serie Mundial entre Yankees y Dodgers, y al fin se hizo.

Dodgers venció en 6 juegos a los NY Mets y mostraron un increíble poderío al bat comandado por Shohei Ohtani. Yankees eliminaron a Cleveland en 5 partidos, sin embargo el resultado puede ser engañoso, pues no les fue tan sencillo.

La Serie Mundial 2024 comienza este 25 de octubre.