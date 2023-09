André-Pierre Gignac asistió a un concierto en la Arena Monterrey para ver al artista Sam Smith y saltó algo tétrico en las redes sociales del delantero del Club Tigres ya que dijo que el concierto estaba lleno pero el estaba vació.

Sabemos que André Pierre Gignac es alguien muy reservado en su vida privada, es por eso que sorprendió a todos luego del fuerte mensaje que se siente vacío por dentro pero haciendo un doble sentido al concierto que estaba lleno.

El delantero del Club Tigres ha estado con bajo rendimiento en este Apertura 2023 y se vio un poco en ese mensaje que colgó en sus redes sociales y a lo mejor está pasando un momneto complicado en lo personal.

André Pierre Gignac en concierto (captura especial)

Números de André-Pierre Gignac en el Apertura 2033

En este arranque del Apertura 2023, André-Pierre Gignac no empezó de la mejor manera este torneo ya que tuvo algunos partidos lesionados y sus números han sido bajos con el Club Tigres

Desde que inició este campeonato, entre la Liga MX y la Leagues Cup, André-Pierre Gignac lleva un total de 8 partidos de 11 posibles y en esos juegos acumula 5 goles entre ambas competencias y tan solo 2 asistencias.

Sin duda es un referente del Club Tigres ya que afecta en la delantera porque de los 3 partidos que no ha podido jugar, el Club Tigres no ha podido ganar ya que ha empatado dos y perdido 1, un equipo que le afecta si no está André-Pierre Gignac.

Andre Pierre Gignac (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Próximo partido del Club Tigres en el Apertura 2023

El Club Tigres buscará seguir en el segundo puesto del Apertura 2023 ya que cuenta con 14 puntos de 21 posibles, con cuatro partidos ganados, dos empates y únicamente un partido perdido en lo que va de torneo.

El siguiente partido que tiene el Club Tigres es en la jornada 8 del Apertura 2023 cuando visite al Club Atlas en el Estadio Jalisco y puede ser el primer partido de su nuevo refuerzo, Marcelo Flores.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi quieren mantener la cima del torneo y como visitantes es el séptimo mejor visitante ya que de 3 partidos ha perdido uno y empatado uno y ganado uno, mientras que de local es el segundo mejor equipo.

