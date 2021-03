Efraín Álvarez fue llamado a la Selección de futbol de México para disputar la próxima Fecha FIFA.

México.- Con tan sólo 18 años, Efraín Álvarez, elemento del LA Galaxy, fue convocado por Gerardo Martino para la gira que la Selección de futbol de México llevará a cabo por Europa .

Aunque nunca ha jugado en la Liga MX, el joven reveló que la sigue muy de cerca y que su equipo favorito es el Club Deportivo Guadalajara (Chivas).

Fue en entrevista con TUDN donde Efraín Álvarez contó que le tiene un cariño especial a las Chivas debido a que su papá, Crescencio Álvarez, jugó en la categoría Sub-20 de dicho equipo previo a irse a los Estados Unidos.

“Mi papá jugaba en Chivas en los tiempos del papá del Chicharito, luego él se vino con mi mamá al sueño americano y jugó hasta la sub 20 en Chivas. Él llegó a un equipo en Los Ángeles y fue ahí que comencé a enamorarme del futbol” Efraín Álvarez

Efraín Álvarez había dicho que le iba al Club América

Cabe señalar que en una entrevista que ofreció hace un par de años, Efraín Álvarez confesó que le iba al Club América , incluso aseguró que su jugador favorito de las Águilas era Salvador Cabañas.

Pese a que en aquella ocasión recalcó que sus papás seguían a las Chivas, el talentoso mediocampista aseguró que le tomó cariño al Club América en virtud de que sus tíos eran fans de ese conjunto.

“Desde niño me gusta mucho el América, mis papás le van a las Chivas y mis hermanos le iban al América, mis tíos, mis primos, entonces los seguí a ellos, y pues me gustó. Mi ídolo es Gio y me gustaba mucho cuando estaba Cabañas” Efraín Álvarez

Si Efraín Álvarez tiene el deseo de jugar en México y le tiene un cariño especial a Chivas porque su papá jugó ahí... Ricardo Peláez tendría que estar negociando con el Galaxy desde YA‼️ — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) March 24, 2021

Me llama la atención la Liga MX: Efraín Álvarez

Finalmente, Efraín Álvarez, que podría ver acción con la Selección de futbol de México en los partidos de la Fecha FIFA ante Gales y Costa Rica , dejó en claro que le llama la atención la Liga MX, es más, abrió la posibilidad de fichar con algún club de acá.