El club señaló que permitió al chileno viajar a Brasil para realizar exámenes médicos con Atlético Mineiro, donde se reencontrará con Jorge Sampaoli.

Terminó la era de Eduardo Vargas en los Tigres de la UANL, equipo al que dejará de pertenecer para pasar a las filas del Atlético Mineiro de Brasil, donde se reencontrará con Jorge Sampaoli, quien fuera su entrenador en la Selección de Chile.

El contrato de Edu Vargas finalizaba en diciembre de este año y en Tigres ya habían tomado la decisión de no renovarlo para librarse de su sueldo, el cual rondaba los 3 millones de dólares (60 millones de pesos) ; no obstante, fue hasta este viernes cuando el club se pronunció al respecto.

El club indicó que otorgó permiso al delantero chileno de viajar a Brasil para realizar los exámenes médicos de rigor, por lo que sólo regreso a la Sultana del Norte para despedirse de sus compañeros.

🐯 🤝 🚀 Llegamos a un acuerdo para que @eduvargas_17 viajara a Brasil para realizar exámenes médicos y cerrara una posible contratación con el Atlético Mineiro, y hoy acudió a despedirse de sus compañeros y cuerpo técnico.

Eduardo Vargas se va de Tigres con la maleta llena de goles y trofeos. En su estanca con el equipo felino, el chileno marcó 42 goles y dio 18 asistencias en 154 partidos disputados.

Esposa de Edu Vargas se despide entre lágrimas

Fueron casi tres años los que Eduardo Vargas y su esposa Daniela Colett vivieron en Monterrey, ciudad a la que tomaron mucho cariño, y muestra de ello es que ella publicó un video en sus redes sociales donde se despidió de la afición felina.

"Solo les quiero dar la gracias por los mensajes que me están enviando. Muchas gracias por todo el cariño, no saben cómo los quiero y quiero este lugar", dijo la modelo brasileña, quien no pudo contener las lágrimas.

🎥 Dani Colett, esposa de Edu Vargas se despide de la afición felina 😔

La buena noticia para Daniela Collet es que regresará a su país natal, donde Edu Vargas emprenderá una nueva aventura en el futbol brasileño, donde se volverá a poner a las órdenes de Jorge Sampaoli, con quien se proclamó campeón de América hace algunos años.