Marco Van Basten afirmó que Edson Álvarez no es futbolista que sepa jugar fácil y a favor del Ajax.

México.- Marco van Basten, quien fuera un referente de los Países Bajos, criticó el desempeño de Edson Álvarez con el Ajax, esto a pesar de que el mediocampista mexicano ha recuperado protagonismo con el equipo.

En entrevista con Ziggo Sports, Marco Van Basten explicó que Edson Álvarez no es un futbolista que juegue fácil, lo que provoca que el Ajax muestre un desempeño débil, tal como lo hizo ante el Lille , en la Europa League, y durante el Clásico jugado contra PSV el fin de semana pasado.

Cabe señalar que las críticas del histórico exdelantero no se centraron sólo en el canterano del Club América , sino en otros de sus compañeros, concretamente Devyne Rensch , Jurriën Timber , Ryan Gravenberch .

“Rensch está en el lateral derecho, Timber en el lateral derecho en el centro, Gravenberch y Álvarez en el centro del campo: no son los mejores futbolistas. No son los jugadores fuertes del Ajax. Gravenberch no es bueno en los últimos partidos. Ahí tienes que lidiar. Álvarez no es un chico que juegue fácilmente en posesión” Edson Álvarez

¡DUELO DE MEXICANOS EN EL CLÁSICO HOLANDÉS!🇳🇱



(Holanda, 1ra) Edson Álvarez fue titular en el empate de Ajax 1-1 PSV, en donde Erick Gutiérrez entró al min. 72.



📸: @barracudo pic.twitter.com/ZeBUPghW0f — Embajadores Aztecas (@eaztecasmx) — Embajadores Aztecas (@eaztecasmx) February 28, 2021

Edson Álvarez recupera la titularidad en el Ajax

Después de un primer semestre para el olvido, el inicio del 2021 ha sido de lo mejor para Edson Álvarez, ya que recuperó la titularidad en el Ajax.

Tan es así que actualmente acumula nueve partidos viendo acción, lo que demuestra que es una pieza clave en el esquema de Erik ten Hag más allá de las críticas emitidas por el legendario Marco Van Basten.

Como jugador del Ajax, Edson Álvarez, de 23 años y cuya posición es la de medio de contención, registra dos anotaciones e igual número de asistencias en 43 partidos disputados . Aunado a ello, salió campeón en la Supercopa de los Países Bajos en 2019.

Pese a que sus números son dignos de remarcar, lo cierto es que un sector de la prensa holandesa ya lo ha criticado en anteriores ocasiones.