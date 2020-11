El pugilista boricua aseguró que vencería al 'Hijo de la Leyenda' y le sacaría "todo el perico" a golpes.

Fuertes palabras las que el boxeador puertorriqueño, Edgar Berlanga, realizó durante una transmisión en vivo contra de Julio César Chávez Jr., quien se encuentra preparándose para su próxima pelea que definirá su futuro en el mundo del boxeo profesional.

En redes sociales circula un video del pugilista boricua acompañado de un amigo, en el que hablan sobre el 'Hijo de la Leyenda', aunque no de manera amistosa. Berlanga asegura que vencerá a Chávez Jr. y que además le sacará "todo el perico" a golpes, haciendo referencia a una supuesta adicción a las drogas del del Culiacán, Sinaloa.

"Le vamos a sacar el perico. Con un puño a Chávez y le sale todo el perico", señala Berlanga en el video, que ya se ha hecho viral en redes sociales.

Edgar Berlanga boxeador puertorriqueño y su fuerte declaración en forma de burla en contra del hijo del Gran Campeón mexicano, Julio César Chávez Jr.



“Le voy a tirar un puño a Chávez y va a salir el perico”. pic.twitter.com/O5F5w7B9RW — Josefa Gout (@JosefaGout) — Josefa Gout (@JosefaGout) November 13, 2020

Edgar Berlanga, de 23 años, es un boxeador estadounidense de ascendencia puertorriqueña que aspira al título mundial en peso supermediano.

Julio César Chávez Jr. responde

Las palabras de Edgar Berlanga no pasaron desapercibidas para Julio César Chávez Jr, quien respondió a través de otro video. El 'Hijo de la Leyenda' no le dio mucha importancia, pues aseguró que "perro que ladra, no muerde".

Esta no es la primera ocasión en la que Berlanga y Chávez Jr. se enfrascan en una discusión, pues hace unos días, el pugilista mexicano declaró que boricua es un boxeador sobrevalorado.

Fue entonces cuando Berlanga le contestó a través de sus redes sociales. El puertorriqueño señaló que no tiene nada que ver con su padre, por lo que a él "lo mandará al cementerio de los muertos antes de tiempo".

Con todo respecto por tu padre ....

Pues uste JR eres un muerto en vida,

Te voy a mandar al cementerio de Los muertos antes de tiempo @jcchavezjr1 pic.twitter.com/IVpfmn0CaS — Edgar Berlanga Jr (@EdgarBerlangaJr) — Edgar Berlanga Jr (@EdgarBerlangaJr) November 10, 2020