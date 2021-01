Eddy Reynoso aseguró que el Canelo Álvarez ha hecho más méritos que muchos peleadores mexicanos consagrados.

México.- Eddy Reynoso lo tiene claro: el Canelo Álvarez será el mejor boxeador mexicano de la historia debido a sus impresionantes logros.

De acuerdo con Eddy Reynoso, manager del Canalo Álvarez, su pupilo se encuentra en este momento dentro de los mejores libra por libra del mundo dado que presume títulos mundiales en cuatro divisiones distintas.

Asimismo, el entrenador explicó que será muy difícil que otro mexicano triunfe en diversas categorías, tal como lo ha hecho Saúl Álvarez.

“Canelo ha sido campeón del mundo en 154, 160, 168 y 175 libras… los únicos peleadores que han ganado en 154, 160 y 168 son Sugar Ray Leonard y Tommy Hearns y ahora Canelo… Por genética, será muy difícil que un mexicano lo replique” Eddy Reynoso

Canelo Álvarez ya se ganó un lugar en la historia del boxeo

En la misma entrevista con Little Gian Boxing, Eddy Reynoso aseguró que, actualmente, el Canelo Álvarez se encuentra dentro del Top-10 de los mejores boxeadores mexicanos.

“Saúl Álvarez ya está dentro de los 10 mejores boxeadores mexicanos de la actualidad por lo que ha hecho a su edad, los desafíos que ha asumido, los títulos mundiales que ha ganado, los campeones que ha enfrentado" Eddy Reynoso

Incluso el entrenador afirmó categóricamente que Saúl Álvarez tiene más logros que muchos boxeadores mexicanos consagrados, de modo que, dijo, la inercia que lleva el tapatío le da para ser el mejor de la historia cuando se retire.