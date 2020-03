Drew Brees dona 115 mdp para la lucha contra el coronavirus

El mariscal de campo de los Saints anunció que dicha cantidad de dinero será para la alimentación de niños y mayores afectados por la pandemia.

No cabe duda de que Drew Brees es uno de los mayores ídolos de la NFL, no solo por su enorme calidad dentro de los emparrillados sino también por su vocación filantrópica, sobre todo con su amada New Orleans y más ahora en la crisis provocada por el coronavirus.

Y es que ahora el mariscal de campo de los Saints informó que junto a su esposa Brittany harán una donación de 115 millones de pesos (5 mdd) para ayudar al estado de Lousiana por la pandemia del Covid-19.

"Brittany y yo estamos comprometiendo 5 millones de dólares al estado de Louisiana en 2020. La prioridad ahora es ayudar a nuestras comunidades a superar este difícil momento" Drew Brees. QB Saints

La importante cantidad de dinero donada por el legendario QB se empleará para la alimentación de niños y mayores afectados por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Después de una considerable investigación y conversaciones con organizaciones locales, movilizaremos nuestras alianzas para preparar y entregar más de 10,000 comidas por día en toda Louisiana durante el tiempo que sea necesario para los niños en programas de comidas, personas mayores y familias necesitadas"

No es la primera vez que Brees ayuda a Louisiana

Drew Brees es un ídolo de New Orleans, Louisiana por darles un Super Bowl, pero también por brindar su ayuda cuando más lo ha necesitado el estado.

Y es que esta no es la primera vez que Brees se vuelca para ayudar a su amada Nueva Orleans, pues también lo hizo y de manera importante en 2006 cuando el huracán Katrina devastó la ciudad.

Drew Brees se ha distinguido por ser un ejemplo en Nueva Orleans y el estado de Luisiana. En 2005, apoyó y fue motivación para que toda una ciudad saliera adelante.



Hoy, junto a su esposa Brittany donan 5mdd a Luisiana para colaborar ante la crisis por el #Covid-19. https://t.co/0p5896fWhy — Ciro Procuna (@cprocuna) March 26, 2020