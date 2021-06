La leyenda del “soccer”, Landon Donovan, elogia la serie mexicana Club de Cuervos

La serie mexicana Club de Cuervos rompe fronteras con su éxito. Los de Nuevo Toledo no sólo conquistan corazones a lo largo de todo México, también lo hacen en Estados Unidos

A través de su cuenta oficial de Twitter, Landon Donovan, legendario exfutbolista de la Selección de los Estados Unidos, declaró su afición por la serie creada por Gary Alazraki y Michael Lam. “Me recuerda me recuerda por qué amo el futbol... el drama, la afición y al juego”, dijo la leyenda del soccer.

reminds me why I love soccer...the drama, the fans, and the game