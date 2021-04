A sus 21 años, Donovan Carrillo se convirtió en el primer mexicano que califica a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

México.- Donovan Carillo hizo historia en el patinaje artístico luego de obtener su calificación a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 (Invierno) tras su participación en el Campeonato Mundial de Estocolmo , donde quedó en vigésimo lugar.

Y es que desde hace 29 años no se tenía un representante mexicano en el patinaje artístico de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Fue la Unión Internacional de Patinaje Artístico (ISU, por sus siglas en inglés) la que dio a conocer que Donovan Carrillo, de 21 años, obtuvo boleto para los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

Donovan Carrillo se pronuncia tras calificar a Juegos Olímpicos de Pekín 2022

Después de que se diera a conocer su calificación a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, Donovan Carillo se pronunció al respecto a través de su cuenta de Instagram.

Ahí se dijo feliz por haber obtenido el boleto a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Además, aprovechó para agradecer a todos aquellos que confiaron en él.

“Estoy muy feliz de compartirles que es oficial. Después de todos estos años de esfuerzo, dedicación y compromiso, se logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Todavía no me lo puedo creer, les agradezco infinitamente a todas las personas que han estado ahí y me han acompañado en esté sueño” Donovan Carrillo

Donovan Carrillo: Primer mexicano calificado a Juegos Olímpicos de Pekín 2022

Tal como lo dio a conocer el Comité Olímpico Mexicano (COM) , Donovan Carrillo se convirtió en el primer mexicano que sella su pase a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

Asimismo, tanto el COM como su presidente, Carlos Padilla , felicitaron a Donovan Carrillo por su calificación después de su brillante desempeño en el Campeonato Mundial de Estocolmo .

“El COM y su presidente Carlos Padilla felicitan al patinador artístico sobre hielo Donovan Carrillo al ser el primer integrante mexicano que obtiene plaza para los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022, según dio a conocer hoy la ISU” Comité Olímpico Mexicano