"¿Quién mató a Maradona?", es como se llamará el documental, producido por Discovery Channel, que hablará sobre los últimos días del '10'.

Poco más de 20 días han pasado desde la muerte de Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Existen muchas dudas sobre sus últimos días, el entorno que le acompañaba y las condiciones bajo las que vivía, dudas que podrían obtener respuesta gracias a un documental de Discovery Channel.

"¿Quién mató a Maradona?" , es como se llamará el documental, encargado por Discovery Channel UK a ITN Productions, que hablará sobre los últimos días del astro argentino, quien falleció el pasado 25 de noviembre a causa de un paro respiratorio en su casa de Tigre, en Argentina.

¿De qué hablará el documental sobre Maradona?

La intención de este documental es conocer un poco más sobre los últimos días de Diego Armando Maradona, quien falleció unos días después de ser operado de la cabeza. Asimismo, conocer, de boca de expertos, así como de gente cercana al 'Pelusa', los malos hábitos que le llevaron a perder la vida a los 60 años de edad.

"Maradona era un icono al que muchos admiraban, pero su vida fue analizada de cerca por los medios internacionales que a menudo se centraban en sus vicios fuera del campo", señaló Simon Downing, director de sucesos y deportes de Discovery.

❤️ Mi viejo a los 8 años me mostró el documental “Ho visto Maradona.” Ahi entendí lo que hizo y generó este muchacho. En Napoli, en Argentina y en muchas partes fue un Dios. El solo hizo sentir importante a toda una generación de argentinos y napolitanos. QEPD DIEGO ❤️ pic.twitter.com/E69bszkqG9 — Grego Rossello (@gregorossello) — Grego Rossello (@gregorossello) November 25, 2020

Se espera que el documental se encuentre listo el próximo 28 de diciembre; es decir, en un par de semanas, unos días después de que se cumpla un mes de la muerte de Maradona.

¿Qué otros documentales hay de Maradona?

Esta no es la primera ocasión en la que se realiza un documental sobre la vida de Diego Maradona. Uno de los más famosos es "Maradona by Kusturica" , realizado por Emir Kusturica, en el que habla de las razones por las que no volverá a existir un jugador como el argentino.

El año pasado se estrenó el documental titulado "Diego Maradona" , realizado por Asif Kapadia, en el que habla de los años gloriosos de Maradona en el Napoli, equipo al que llevó a ganar dos títulos de la Serie A y una Copa de la UEFA.