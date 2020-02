Directiva de Rayados analiza demandar al Inter de Miami por caso Pizarro

El futbolista hizo unas declaraciones que podrían ser utilizadas por el club regiomontano para demostrar que hubo irregularidades en el fichaje.



Todo parecía indicar que la novela entre Rayados de Monterrey, Rodolfo Pizarro y el Inter de Miami había llegado a su fin; no obstante, tan solo pudo haber sido un capítulo más de una historia que podría terminar hasta en una demanda.

Y es que a su salida de la Sultana del Norte, el futbolista de 25 años reveló que sostuvo videollamadas con David Beckham , uno de los propietarios del equipo de la MLS, lo que -en teoría- se encuentra prohibido por la FIFA.

“(Beckham) habló conmigo en videollamadas. Me dijo que quería contar conmigo. Desde que me llamó influyó mucho para que tomara mi decisión ", dijo Pizarro, declaraciones que pueden ser utilizadas por 'La Pandilla' para probar irregularidades en el traspaso.

Y es que de acuerdo a reglamentos de la FIFA, se sancionará a cualquier persona que busque tener influencia en un futbolista para así provocar una rescisión de contrato, tal y como pasó en el caso de Pizarro.

Davino, consciente de la situación

En entrevista para Fox Sports, Duilio Davino, presidente de Rayados, habló al respecto y se dijo preocupado por las videollamadas entre Beckham y Pizarro, pues es un acto prohibido por la FIFA.

“Me preocupa el tema de la videollamada, si Beckham... no sé si pertenece o no a la directiva, pero él no podría hablar con jugadores que tienen contrato" Duilio Davino. Presidente Rayados

Al ser cuestionado sobre si el club tomará cartas en el asunto, Davino se limitó a decir que el tema ya está en manos de los abogados del equipo.