México.- Hace unos días, Miguel Herrera afirmó en una entrevista que la familia de Diego Lainez había precipitado su salida del América rumbo al Betis. Y es que, en su consideración, no era el momento para que el juvenil emigrara de nido.

Sin embargo, Diego Lainez, en charla con TUDN, contestó a tales señalamientos y afirmó que, pese al respeto que le tiene a Miguel Herrera, está en desacuerdo con sus palabras. Toda vez que el dar el salto a Europa le ayudó a crecer como futbolista.

Además, el “Messi de Coapa” aseveró que para el club era muy difícil negarse a venderlo teniendo en la mesa una jugosa oferta como la que el Betis puso por él.

“A Miguel lo respeto mucho, pero no estoy de acuerdo con él. Si yo me hubiera quedado en el América sería llamado a la Selección seguido, pero así como estoy crezco más en todos los sentidos que estando allá… yo creo que nadie hubiera dicho que no a una oferta como la de Betis”. Diego Lainez

Poco y nada ha figurado Diego Lainez con el Betis. A 15 meses de su llegada a España el brillo que tenía el juvenil se ha opacado. Ahora, desde la penumbra, Lainez tendrá que encontrar la luz. Llegar al Betis fue la peor decisión que tomó.

Lainez considera que la mejor decisión fue dejar al América

El problema de Diego Lainez en España es que no ha tenido los minutos esperados. De hecho, ha pasado más tiempo en la banca que en la cancha, de ahí también las críticas del “Piojo” Herrera.

Mas no por ello el talentoso extremo se desanima, pues consideró que lo mejor que pudo haber hecho es salir del América para llegar al futbol de alto nivel. Incluso aseveró que está tranquilo porque no le debe nada al club que lo formó, ya que pudo salir campeón.

“Todos los países que han crecido es porque sus jugadores han estado en las mejores ligas. Estoy tranquilo, respeto mucho a Miguel Herrera. Fuimos campeones, no le debo nada al club ni ellos a mi y creo que quedamos en las mejores condiciones”.