Diego Lainez: No bajaré los brazos para lograr mis objetivos

El jugador del Betis habló tras marcar el gol del empate en el duelo ante Argelia, su primer tanto con el Tricolor.

No cabe duda de que Diego Lainez fue el gran protagonista del encuentro que la Selección Mexicana empató ante su similar de Argelia en su último partido en los Países Bajos, gracias a que marcó un el gol que salvó al equipo de la derrota.

Tras convertirse en el hombre del partido, pese a las dos asistencias de Raúl Jiménez y el gol de Tecatito Corona, Lainez habló ante los medios de comunicación, en donde aseguró que el gol le da confianza para afrontar el futuro, sobre todo con el Betis , donde casi no ve actividad.

"Sí (el gol le da confianza), es un poco eso porque a pesar de que las cosas no han salido de la mejor manera por x o y razón, siempre he seguido trabajando y no va a ser la excepción, voy a seguir haciéndolo porque esto es para lo que trabajo, para mi equipo, mi familia y siempre daré mi mejor esfuerzo; qué mejor que venga con un gol", dijo para los micrófonos de TUDN.

Asistencia de Raúl Jiménez a Diego Lainez y GOL.



El @ClubAmerica rescatando a la Selección.



Lo normal.🇲🇽🦅 pic.twitter.com/KoL5475XND — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) October 13, 2020

Cabe mencionar que este es el primer gol de Diego Lainez con la Selección Mexicana, con la que apenas había tenido participación en seis encuentros.

Lainez seguirá trabajando para tener minutos en el Betis

Ahora Diego Lainez tendrá que regresar a España para seguir trabajando y entrenando con el Real Betis, equipo donde sigue teniendo problemas para ver actividad bajo el mando del entrenador chileno, Manuel Pellegrini.

Al respecto, Lainez señaló que es complicado ser titular o tener minutos en el cuadro andaluz debido a la gran competencia que hay en el equipo; no obstante, aseguró que no se rendirá para triunfar y conseguir sus objetivos.

"Estoy en un equipo de alto nivel, con muy buenos jugadores y no voy a bajar la guardia, seguiré trabajando y los minutos que me den aprovecharlos. Cuando me la han dado en mi equipo también lo he hecho muy bien, así que hay que tratar de seguir luchando por el sueño, que es por lo que estoy acá; no bajaré los brazos para lograr mis objetivos", finalizó.

Y es que Lainez sólo ha visto un minutos en lo que va de la nueva temporada en La Liga.