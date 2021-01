Diego Lainez fue titular y dio una asistencia en el triunfo 3-1 del Betis sobre el Multivera, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey.

El futbolista mexicano, Diego Lainez, volvió a ser una pieza clave para el Real Betis, ahora en el triunfo 3-1 que el equipo logró sobre el Multivera, en duelo correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey.

Lainez ya había destacado el fin de semana con una buena actuación en el derbi de Sevilla, por lo que Mauricio Pellegrini volvió a confiar en él para iniciar el encuentro.

El canterano del América fue de lo mejor del equipo andaluz y estuvo muy cerca de marcar su gol, pero para su mala fortuna, su disparo se terminó estrellando en el travesaño.

Fue al minuto 61, cuando Lainez recuperó el balón y creó una buena jugada en la que asistió a Juanmi , quien definió de buena forma para sentenciar el partido al poner el 3-1 en el marcador.

Con este resultado, el Betis sigue avanzando en su camino dentro de la Copa de Rey, torneo que buscará ganar por tercera vez en su historia.

Diego Lainez comienza a demostrar su calidad

No cabe duda de que Diego Lainez no ha vivido grandes momentos desde su llegada al Betis, equipo en el que, bajo el mando de tres entrenadores, no ha tenido los minutos esperados.

Cuando se anunció la llegada de Pellegrini como nuevo DT del cuadro andaluz, señaló que le daría minutos al delantero mexicano; no obstante, no fue así.

El equipo no ha tenido el mejor semestre y una de las peticiones por parte de los fans era más actividad para Lainez, quien ha sido titular en los dos últimos encuentros del equipo, el derbi de Sevilla, en el que fue el mejor de su equipo, y en este de Copa del Rey, donde volvió a ser decisivo.

Terminó el juego para Diego Lainez. Otra vez titular, otra vez siendo de lo mejor del Betis. Disputó 83 minutos. Estuvo cerca de convertir (disparo en el poste) y cerró su actuación con una recuperación/asistencia. Crecimiento notorio en su toma de decisiones y trabajo defensivo. pic.twitter.com/WNOwJBHzb9 — Invictos (@InvictosSomos) — Invictos (@InvictosSomos) January 6, 2021

Se espera que Lainez siga siendo titular, al menos en los próximos partidos ante el Huesca, Celta de Vigo y Real Sociedad, los cuales serán claves para el club para volverse a poner en puestos de Europa.