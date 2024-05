Diego Dreyfus se ha convertido en un dolor de cabeza para todos los Chivahermanos debido a que lo acusan de lavarle el cerebro al Chicharito Hernández y causar su bajo rendimiento con las Chivas.

Respecto a las burlas y críticas que ha recibido Diego Dreyfus por parte de los fans de Chivas, el personaje que se dedica a hacer una labor de ‘coach’ personal reventó a los chivahermanos que lo critican.

Diego Dreyfus dijo en un video que se hizo viral en redes sociales que él no se levanta temprano para joderle la vida al Chicharito Hernández, ni mucho menos le aconseja sobre su rendimiento futbolístico.

Diego Dreyfus respondió a una petición en sus redes sociales la cual le decía que “despertara al Chicharito Hernández para que pudiera hacer goles con Chivas, a lo que Dreyfus dijo: “Él está más desierto que tú” refiriéndose al usuario que le hizo la petición.

Diego Dreyfus asegura que no motiva al Chicharito Hernández para que meta goles con Chivas

Diego Dreyfus se ha convertido en un personaje que genera repudio entre los Chivahermanos debido a que lo acusan de mal influenciar al Chicharito Hernández y causar su bajo rendimiento.

A pesar de esta situación, Diego Dreyfus no se inmuta ante las acusaciones que le hacen llegar los Chivahermanos, de hecho, ha asegurado que él no aconseja al Chicharito Hernández para que meta goles.

“Yo no me levanto para aconsejar al Chicharito Hernández para que meta goles y los tenga contentos, para eso no me contratan compadre, la gente no tiene ni puta idea de lo que hago con Javier”...

“Los puñetas de los programas deportivos dicen que soy su coach, y no saben, es muy divertido lo que hacemos el Chicharito y yo, les hemos vendido una grandiosa historia”: Diego Dreyfus

Diego Dreyfus llama “pendejos y simples” a los fans de Chivas

Diego Dreyfus no paró en sus burlas a los fans de Chivas, a quienes ha llamado “pendejos y simples” por pensar que se despierta todas las mañanas para fregar al Chicharito Hernández y hacer que baje su rendimiento deportivo.

“Amo a mis haters, los amo, por ingenuos, por simples, por pinches superficiales y pendejos, ‘tu eres la mala influencia’, pinches pendejos”, dijo Diego Dreyfus en un video para redes sociales.

A pesar de que Diego Dreyfus se han encargado de acallar a los Chivahermanos, estos lo volvieron a enganchar con el coach al decir que todo lo que “escupe de su boca” es la misma desgracia de la que habla el Chicharito Hernández.