Santiago Giménez fue convocado por Diego Cocca en la Selección Mexicana, luego de que fuera descartado por Gerardo Martino para ir a Qatar 2022.

Esta vez Santi Giménez enfrentará a Surinam y en conferencia de prensa habló de su proceso, después del momento complicado que vivió al enterarse que no estaría en la lista definitiva del equipo que viajó al Mundial.

El futbolista aceptó que fue un momento doloroso pues tenía la intención de ir. Sin embargo mencionó que tiene la certeza de que las cosas suceden por algo.

“Obviamente somos seres humanos, me dolió un poco la decisión, el no poder ir pero Dios me dio el perfecto entendimiento para saber que todo está en manos de él, así que sé que fue la decisión correcta”, aseguró.

Además, afirmó que gracias a esa decisión de Gerardo Martino, ahora se prepara para aportar mucho al combinado nacional y vaya que lo ha hecho bien, pues lleva un paso goleador en el Feyenoord.

“Gracias a ello ahora me estoy preparando porque también sé que tengo que aportar mucho”, concluyó.

Santiago Giménez conoce a varios jugadores de Surinam

Asimismo, Santiago Giménez aceptó que en Surinam hay muy buenos jugadores y conoce a varios pues militan en el futbol de Países Bajos.

“Conozco a muchos jugadores de Surinam, porque también es cierto que hay muchos elementos en Países Bajos. También tengo compañeros en Feyenoord. Son jugadores bastante buenos y creo que en Surinam el futbol podría ser una potencia si muchos jugadores vinieran a jugar aquí.

Santiago Giménez en el Feyenoord

Santiago Giménez ha sorprendido en el Feyenoord con un paso goleador, pues no es sorpresa que en cada partido con el Feyenoord coopere con un tanto.

Acumula 15 goles a lo largo de 34 partidos y es uno de los mexicanos más destacados en Europa.

En la Eredivisie: 8 goles.

En la Europa League : 5 goles.

: 5 goles. En la Copa: 2 goles.

