Jorge Vergara no se preocupa por el descenso y asegura que adelantarán al América

La victoria de Chivas de Guadalajara, en la Copa Mx, ante el peor equipo de La Liga de Ascenso, parece haber motivado de manera excesiva al dueño del rebaño, Jorge Vergara, que en unas declaraciones a ESPN expresó que no piensa en el descenso e incluso se aventuró a asegurar que adelantaran a América en el Apertura 2014, donde las águilas está imparables con cinco victorias en cinco partidos, mientras que Chivas lleva 4 puntos en 4 jornadas.

Así se expresó Jorge Vergara:

"(Del América) lo vamos a alcanzar, no se preocupen, no hay distancia que no se alcance", señaló el directivo, además de recalcar que armó un equipo para pensar en el título, no en la porcentual: "Estamos lejos de pensar en el descenso, pensamos en llegar al campeonato. Eso es algo que no queremos que suceda, tenemos todos los recursos para sacar esto adelante, no pretendemos y por lo mismo vamos a sacar esto . adelante".

"Es muy importante, ayuda a fortalecer la confianza en el equipo, no jugamos un futbol espectacular, pero los chavos que entraron aprovecharon la oportunidad y eso hace que se levante el ánimo del equipo(...) No me preocupa, nos vamos a ocupar, conforme lleguen los resultados se van a reflejar. Un aficionado publicó que están en las malas y las buenas y tiene razón, el equipo es de ellos, debe seguir levantando y esperamos que reacciones", comentó

