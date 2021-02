Derrick Lewis se llevó la victoria ante Curtis Blaydes, pero se también se adjudicó las críticas por golpearlo de nuevo cuando ya lo había noqueado.

Derrick Lewis fue el gran protagonista de la noche en el UFC Vegas 19 al dar la sorpresa y derrotar al favorito Curtis Blaydes con un tremendo nocaut que le ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Sin embargo, Lewis, además de la victoria, se llevó una lluvia de críticas por 'rematar', es decir volver a golpear a su rival, cuando Blaydes ya estaba noqueado sobre el octágono.

Derrick Lewis culpa al réferi

Tras su espectacular nocaut en el UFC Vegas 19, Derrick Lewis fue cuestionado en conferencia de prensa sobre los brutales golpes que le propinó a Blaydes cuando éste ya estaba completamente noqueado.

El peleador estadounidense de 36 años aseguró que la culpa fue de Herb Dean, el réferi del combate, quien no paró a tiempo la pelea, pues señaló que como protagonista del combate no dejará de luchar a menos de que así lo indique el juez.

"Su esquina, sus entrenadores estaban diciendo '¡Eso es una mierda!' Yo les decía que no era mi culpa, que era culpa de Herb Dean. Yo voy a seguir peleando hasta que el réferi te separe. Así es con todos. También me podría pasar a mí. Voy a seguir peleando hasta que digan que pare" Derrick Lewis

Derrick Lewis derrota a Curtis Blaydes via KO en el segundo asalto. De esta manera empata el récord de más KO en la historia de UFC. Lo mandó a dormir sin sueño. Aún no se ha puesto de pie. #UFCVegas19 pic.twitter.com/AF6nyUf5gH — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) February 21, 2021

Derrick Lewis habla tras el triunfo

Derrick Lewis dio la sorpresa de la noche al noquear al favorito Curtis Blaydes y ahora se prepara para la que podría ser su siguiente pelea dentro del octágono.

Por su experiencia sabe que no es bueno apresurarse, por lo que esperará lo suficiente para conocer a su próximo rival, entre los que podría estar Jon Jones o Stipe Miocic.