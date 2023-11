Un deportista fue homenajeado por haber obtenido su medalla en los Juegos Panamericanos y en el acto le reclamó a un gobernante el apoyo que le negó y rechazó los elogios de este personaje.

Tras ganar la medalla de bronce en Canotaje en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, un deportista fue homenajeado en la ciudad donde nació y al momento de que el alcade le da el reconocimiento, el atleta le reclamó por negarle el apoyo durante su proceso.

Se trata del peruano Eriberto Gutiérrez Robles, quien ganó medalla de oro en Canotaje en los Juegos Panamericanos pero negó el homenaje que le dio Raúl Peña, alcalde de Abancay debido a que le negó todo tipo de apoyo al atleta.

En redes sociales apareció el discurso que dio el atleta peruano en contra del alcalde de su ciudad y declaró lo siguiente: “Qué irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue solo mío. Realmente, señor alcalde, usted en su momento me negó el apoyo”.

🇵🇪 | "Usted me negó el apoyo": Medallista peruano rechaza condecoración en su país en plena ceremonia.



El deportista peruano Eriberto Gutiérrez, ganador de medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, rechazó la condecoración del alcalde de su natal Abancay

¿Quien es Eriberto Gutierrez, medallista peruano quien rechazó al alcalde de su ciudad?

Eriberto Gutierrez es un deportista peruano que acaba de ganar la medalla de bronce en canotaje y fue el que rechazó al alcalde de su ciudad quien le negó apoyo en todo su proceso de preparación para esta competencia.

A sus 30 años, le dio a Perú la primera medalla panamericana en canotaje en Santiago 2023. A pesar del histórico logro, expresó su preocupación por la falta de apoyo que amenaza su carrera y en especial del alcalde de su ciudad.

El deportista no sabe si podrá continuar en el canotaje, y no porque no quiera, la realidad es otra. La falta de apoyo lo pone en una situación complicada, en los últimos años todo el gasto ha salido de su bolsillo o los de su familia y ante el nulo patrocinio.

Cómo le fue a Perú en el medallero de los Juegos Panamericanos

Terminaron los Juegos Panamericanos con algunos países en los primeros puestos del medallero, pero Perú quedó con 10 medallas de oro, 6 medallas de plata y 16 preseas de bronce ubicándose así entre los 10 mejores países de la competencia.

Con un total de 32 medallas obtenidas en los Juegos Panamericanos, Perú entró dentro de los mejores 10 Países con mejor número de preseas en diferentes disciplinas en Santiago de Chile.

Quedó en el lugar número 9 del ranking de medallas obtenidas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 por debajo de Países como Chile, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos entre otros.

Medallero Juegos Panamericanos (Captura especial)

