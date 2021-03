Deneva Cagigas, capitana de Pumas, denunció los mensajes de acoso que ella y sus colegas de profesión reciben a través de redes sociales.

El acoso contra las jugadoras de la Liga MX Femenil no se detiene. Ahora fue Deneva Cagigas, jugadora y capitana de Pumas, quien denunció algunos de los mensajes que recibe a diario a través de sus redes sociales.

Cagigas denunció los mensajes de acoso sexual que recibió en sus redes sociales, señalando que no es gracioso y que antes que jugadoras, son mujeres que merecen respeto.

"Se les hace chistoso mandarnos fotos o videos o usarnos como un símbolo sexual y no está bien. Antes de ser futbolistas somos humanas y somos mujeres, merecemos respeto. Me gustaría que esta situación parara, que se pusiera un alto, que se nos escuche porque no es justo" Deneva Cagigas. Capitana de Pumas

"Se les hace chistoso mandarnos fotos, videos o usarnos como símbolo sexual...", denuncia Deneva Cagigas, @PumasMXFemenil.



No es la primera vez que jugadoras de la Liga MX, incluso menores de edad, son víctimas de acoso sexual en espacios digitales. Es violencia y no es normal. https://t.co/OgXC218cen — Somos Versus (@mexicoversus) — Somos Versus (@mexicoversus) March 18, 2021

Pumas se pronuncia por el caso Deneva Cagigas

Las palabras de Deneva Cagigas resonaron en redes sociales y medios de comunicación, por lo que el Club Universidad (Pumas) emitió un comunicado en el que se pronunció en contra de la violencia y hostigamiento, además de que mostró apoyo a su capitana.

"El Club Universidad Nacional condena energéticamente la violencia y hostigamiento a través de cualquier medio hacia cualquier persona. Asimismo, apoya totalmente a la jugadora Deneva Cagigas en el caso que dio a conocer en sus redes sociales" Club Universidad

El Club Universidad Nacional condena enérgicamente la violencia y el hostigamiento a través de cualquier medio hacia cualquier persona.#TodosSomosPumasMX #SoyDePumas pic.twitter.com/j6S35XJxNN — PUMAS (@PumasMX) — PUMAS (@PumasMX) March 18, 2021

Juan Pablo Vigón expresa su apoyo a Deneva Cagigas

El equipo varonil no se quedó de brazos cruzados anta la violencia sufrida por Deneva Cagigas, y fue su capitán, Juan Pablo Vigón, el que pidió respeto para su compañera y para todas las mujeres.

"Me duele porque es algo que les molesta, es algo que les cala y duele. Debemos de acabar con eso. Platicando con ellas me enseñaron mensajes, son cosas muy fuertes y asquerosas, yo le pido a la gente que las respete, son mujeres y se les debe tratar como tal con puro amor. Pido que paren con esos insultos que no dan risa y no son bonitos" Juan Pablo Vigón. Capitán Pumas