David Faitelson y Christian Martinoli estuvieron juntos en un comida y dejan un enigmático mensaje que ilusionó a sus fans, pues se habla de que podrían llegar a trabajar juntos en un futuro no muy lejano.

Luego de la llegada de David Faitelson a Televisa se habló mucho de que podría hacer ahí, pero todo se desató con una foto con Christian Martinoli de TV Azteca que ilusiona a los fans ya que podrían llegar a trabajar juntos en algún momento.

David Faitelson subió una foto con Christian Martinoli en una comida que tuvieron juntos y el ex periodista de ESPN puso “No están preparados para lo que se viene” este enigmático mensaje ilusionó a todos los fans pues podrían llegar a trabajar juntos.

No están preparados para lo que se viene... pic.twitter.com/SOuSiREsOq — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 10, 2023

¿David Faitelson ya no quiere nada con José Ramón Fernández pero sí con Martinoli ?

David Faitelson terminó muy molesto y decepcionado con José Ramón Fernández y ya no quiere nada que ver con el que fue su jefe por más de 20 años en diferentes televisoras pero si podría estar bien con Martinoli debido a lo que publicaron en redes sociales.

La relación terminó desde hace unos meses ya que se dice que José Ramón estaba ya muy distante y frío con David Faitelson por el hecho de que renunció a ESPN para pasarse a Televisa pero su relación con Christian Martinoli es muy buena.

El ex periodista de ESPN, se sintió muy decepcionado y se ve que ya no quiere nada José Ramón pues no sintió mucha felicidad de su parte al enterarse que renunció a seguir trabajando juntos por irse a nuevos proyectos para su carrera.

¿Qué hará David Faitelson estando en Televisa?

Ya todos sabemos que David Faitelson cambiará de televisora pero la pregunta y la duda es que hará estando en Televisa pues es sabido que puede estar en cualquier mesa de debate o haciendo reportajes de eventos importantes entre otras cosas.

David Faitelson sabe de muchos deportes, su especialidad ha sido las notas de color o el boxeo es por eso que podría estar haciendo en Televisa varias cosas pero principalmente puede estar en los eventos importantes, o en las mesas de debate.

Aun no se sabe que estará haciendo David Faitelson en Televisa, pero con su incorporación a esta empresa podría estar presente en las mejore coberturas o en las mesas de debate de los programas estelares para que sea uno de los protagonistas.

