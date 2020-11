Las rencillas entre ambos tuvieron su punto más álgido cuando David Faitelson hizo referencia al supuesto alcoholismo de Juan Carlos Gabriel de Anda.

México.- Juan Carlos Gabriel de Anda, otrora comentarista de Fox Sports y ESPN, tundió al periodista David Faitelson por su análisis ofrecido en torno a la serie que Chivas y América jugarán en la Liguilla del futbol mexicano.

Mediante un video difundido en Twitter, Juan Carlos Gabriel de Anda afirmó que David Faitelson “está enterado de todo, pero no sabe nada” en lo que a deportes se refiere. Ya que, dijo, no cuenta con los conocimientos necesarios para hablar de táctica futbolística o para llevar las tarjetas en un combate de box.

Además, el hermano de Francisco Gabriel de Anda, comentarista que por cierto y al igual que Faitelson trabaja en ESPN, calificó al susodicho como el “ cerdo mayor del micrófono ”. E incluso aseveró que la cadena norteamericana lo mantenía becado.

“Qué tal el ‘cerdo mayor del micrófono’. Un hombre becado que no sabe hacer un análisis de futbol o de box. No sabe llevar las tarjetas ni de lógica en el futbol… está enterado de todo pero no sabe nada. Ahora dice, por hacer polémica, que el partido de Chivas y América es un partido peligroso, que América no se esperaba. Qué bárbaro, qué análisis, felicidades ‘cerdo mayor del micrófono’” Juan Carlos Gabriel de Anda

David, eres por proyecto e hipocresía "10 veces más correcto q un servidor", pero profesionalmente no existes al lado ni mío, ni de ningún analista, eres una mentira, hablas c clichés porque no sabes analizar, ni sabes una 💩 de futbol! Un 🐷 puerco total!! — Juan Carlos Gabriel de Anda (@jcgabrieldeanda) November 23, 2020

¿De dónde deriva esta enemistad?

Todo comenzó en los foros de ESPN, donde en el poco tiempo que duró Juan Carlos Gabriel de Anda protagonizó buenos “agarrones” contra David Faitelson en diversas emisiones.

Pero lo que desató los insultos personales ocurrió cuando Faitelson le dijo a Francisco Gabriel de Anda si se encontraba “ ebrio como su hermano ”. Y es que el llamado “Potro” respondió de manera muy severa e incluso soez.

Sin embargo, aparentemente los Gabriel de Anda y David Faitelson habían hecho las paces, pero acá se ve que los rencores aún persisten entre ambas partes.