David Faitelson se pronunció respecto a la polémica que Marion Reimers y Omar Zerón protagonizaron en vivo.

Cabe recordar, que Marion Reimers ha sido blanco de críticas partido tras partido por su narración, y es que no es del agrado de varios fanáticos.

No obstante, la comentarista se envolvió en una pelea con Omar Zerón en vivo y más tarde con Adrián Marcelo quien hizo comentarios contra ella e incluso puso que “Reimers despertaba sus instintos más misóginos”.

En ese sentido, Faitelson salió en defensa de Marion Reimers y aseguró que muchos ya quisieran tener el conocimiento que tiene ella.

“Misógino y machista el futbol mexicano y su entorno…@LaReimerses una de las mejores comentaristas, analistas y periodistas con el que cuenta el medio deportivo. Ya quisieran muchos tener su preparación y personalidad… Que pena decirle a mis hijas que así esta su país natal”, escribió.

Fans piden que Majo González narre todos los partidos

El nombre de Majo González se hizo tendencia en redes sociales luego del problema que hubo entre Marion Reimers y Omar Zerón en vivo.

Y es que, los fanáticos alabaron el trabajo de Majo González, mientras que siguieron tundiendo a Marion Reimers, pues su narración no ha sido del agrado de muchos fanáticos.

Incluso, pidieron que le dieran más atención a Majo, pues ha demostrado que tiene muchas capacidades y conocimientos para narrar un partido de futbol.

“Como morra y fifas puedo confirmar que la Reimers narra CULERÍSIMO. Hay mejores comentaristas (mujeres), como Majo González, que merecen mayor atención”, escribió una usuaria.

“Acaso no has notado la recepción tan positiva que tiene Majo Gonzalez?? No es que la gente les desagrade Reimers por ser misóginos, porqué tambn revientan a Orvañanos o al Pollo Ortiz como hombres que son, es solo el hecho que Reimers cae mal y ya…”, escribió otro usuario.

