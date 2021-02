David Faitelson y Jorge 'El Burro' Van Rankin se dieron un agarrón en redes sociales por la apuesta que no ha cumplido el polémico periodista.

Vaya agarrón fue el que se dieron David Faitelson y Jorge 'El Burro' Van Rankin en Twitter, y todo por la apuesta que realizó el polémico periodista sobre que la Federación Mexicana de Futbol no castigaría al América por la alineación indebida de Federico Viñas.

Faitelson señaló que estaba tan seguro de que no castigarían al América que estaba dispuesto a apostar casa y cabellera, situación que se le revirtió cuando en las últimas horas del lunes se dio a conocer que el Club de Coapa fue castigado con la reducción de los tres puntos que le había ganado al Atlas.

Uno de los primeros en exigirle que cumpliera su apuesta fue 'El Burro' Van Rankin, aficionado del América, quien bautizó a Faitelson como #LordDeudor.

"Como te amaneció querido

@Faitelson_ESPN

A cumplir tu palabra o quieres ser #LordDeudor? o qué opinan queridos amigos? Tiene que cumplir? Eso es de caballeros..." Jorge 'El Burro' Van Rankin

Faitelson explota contra 'El Burro' Van Rankin

Faitelson no tardó en contestar al 'Burro', señalando que lo de la casa no podía ser ya que estaba a nombre de su esposa, mientras que lo de la cabellera accedería siempre y cuando fuera Cuauhtémoc Blanco quien lo rapara.

Sin embargo, en otro tuit, Faitelson explotó contra Van Rankin, pidiéndole que se dejara de tonterías con el #LordDeudor, además de que aseguró que tienen un nivel distinto de educación.

"Y tú, @burrovan

en especial, déjate de tonterías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus “amiguitos” de las novelas y los “progamuchos” de TV ya saben a donde pueden irse…Yo no lo debo nada a nadie…" David Faitelson

Y tú, @burrovan en especial, déjate de tonterías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus “amiguitos” de las novelas y los “progamuchos” de TV ya saben a donde pueden irse…Yo no lo debo nada a nadie… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

'Burro' Van Rankin asegura que Faitelson quería trabajar en Televisa

Como era de esperarse, la respuesta del 'Burro' Van Rankin llegó pronto, en ella aseguró que el polémico periodista fue parte del duopolio televisivo que suele criticar, además de que reveló que en alguna ocasión buscó dejar TV Azteca para ir a Televisa.

"Te recuerdo Faitelson que durante años fuiste partícipe del duopolio que tanto criticas; JAMÁS te escuché pronunciarte en contra. Buscaste hasta el cansancio, a espaldas de tu casa, venirte a la que es la mía. Tu educación podrá ser muy buena; tu ética es raquítica" 'Burro' Van Rankin