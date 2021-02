David Faitelson explicó que su apuesta sólo se trató de una “licencia poética”.

México.- Después de toda la polémica armada por la apuesta que David Faitelson hizo en torno a la sanción impuesta al Club América, el periodista confirmó que no pagará lo prometido.

En su cuenta de Twitter, David Faitelson explicó que la apuesta se trató de una “ licencia poética ” que utilizó “para desafiar al poder y retar que no existiría castigo” en contra del Club América.

Aunado a ello, aclaró que él es un periodista de deportes y no de espectáculos , por ende, no es de su interés entrar en debates con aquellos personajes que le piden que pague su casa y cabellera , tal como apostó.

“No, no se confundan. Yo soy un periodista de deportes. No me dedico ni pretendo dedicarme al espectáculo. Utilice una especie de 'licencia poética' para desafiar al poder y retar que no existiría castigo para el América. Lo hubo. Lo aplaudo y punto. Yo no le debo nada a nadie” David Faitelson

David Faitelson: ¿De dónde surge la polémica?

Todo empezó porque David Faitelson apostó su casa y caballera a que el Club América no iba a recibir castigo alguno por la alineación indebida de Federico Viñas; sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX aplicó el reglamento al pie de la letra.

Es por ello que propios y extraños, entre ellos el Burro Van Rankin , consideraron que, en aras de ser congruente, el periodista de ESPN debía cumplir con lo prometido.

Lo verdaderamente trascendente es que el futbol mexicano se apegó al reglamento y lo hizo ante un equipo con el poder y la influencia del América...

Lo menos relevante es que el reglamento que se aplicó es ambiguo e incierto y le dio 3 puntos a quien no los merecía... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

A manera de respuesta, Faitelson explicó que único que podría cumplir era el raparse, toda vez que su casa se encuentra a nombre de su esposa, de modo que no puede decidir sobre algo que no es suyo.